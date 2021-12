Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi krijgt in Myanmar vier jaar cel wegens opruiing en overtreden van coronaregels

Een demonstrant houdt een portret van Aung San Suu Kyi omhoog voor de ambassade van Myanmar in de Thaise hoofdstad Bangkok. Kyi werd maandag tot vier jaar cel veroordeeld. Beeld AP

Sinds het Myanmarese leger op 1 februari van dit jaar de macht greep, verkeert het Zuidoost-Aziatische land in chaos. Vrijwel de hele top van de democratisch gekozen regeringspartij van de 76-jarige Aung San Suu Kyi zit vast of heeft huisarrest. Volgens juntaleider generaal Min Aung Hlaing zou de regering bij de parlementsverkiezingen van een paar maanden eerder fraude hebben gepleegd.

In mei verscheen Suu Kyi in een schijnproces voor de rechter wegens opruiing en het overtreden van de coronaregels. Maandag kreeg de vrouw die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won, haar straf te horen: twee jaar gevangenisstraf. Ook oud-president Win Myint is op basis van deze wetten tot vier jaar veroordeeld, aldus een woordvoerder van het leger. De twee hoeven nog niet naar de gevangenis, in afwachting van andere processen tegen hen.

Twee weken geleden werd Suu Kyi ook aangeklaagd voor verkiezingsfraude, al constateerden internationale waarnemers bij de stembusgang van vorig jaar geen misstanden.

Nog altijd vinden in Myanmar regelmatig kleine betogingen tegen de staatsgreep plaats. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn door geweld van veiligheidstroepen tegen die demonstraties al meer dan 1.300 mensen omgekomen.

Yangon

Zondag nog reed in Yangon, de grootste stad van het land, een auto op een betoging tegen het militaire regime in. Daarbij vielen vijf doden en tientallen gewonden. Experts waarschuwen al weken dat de confrontaties tussen junta en oppositie kunnen ontaarden in tegen etnische minderheden gericht geweld.

Begin jaren negentig bracht Suu Kyi al een lange periode onder huisarrest door. In die periode won ze de eerste democratische verkiezingen in Myanmar, dat toen net zijn oude naam Birma had ingeruild. De militaire junta die toen aan de macht was, erkende de uitslag echter niet.

Ook van 2003 tot 2010 zat Suu Kye in huisarrest. Vijf jaar later werd Suu Kyi werd wel regeringsleider, maar op de achtergrond trok het leger aan de touwtjes. Toen Nationale Liga voor Democratie, de partij van Suu Kyi, vorig najaar opnieuw de verkiezingen won, volgde een nieuwe coup.

Rohingya

Suu Kyi is zelf evenmin onomstreden. Haar wordt verweten dat ze als regeringsleider niet genoeg opkwam voor de Rohingya, een islamitische minderheid in Myanmar. In 2016 en 2017 verdreef het regeringsleger zo’n 700 duizend Rohingya naar buurland Bangladesh. De Verenigde Naties kwalificeerden deze militaire campagne als een schoolvoorbeeld van etnische zuivering en mogelijk genocide. In 2019 moest Suu Kyi zich voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag voor de vervolging van Rohingya verantwoorden.