Nobelprijs voor economie naar onderzoek bank runs, bekendste laureaat is Ben Bernanke

Ben Bernanke in 2009, tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat over de financiële crisis van het jaar ervoor. Beeld REUTERS

Bernanke (68) was vanaf 2006 acht jaar lang voorzitter van de Amerikaanse centrale bank en geldt als een autoriteit op het gebied van de Grote Depressie. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn analyses van bank runs, net als medelaureaten Douglas Diamond (68) en Philip Dybvig (67). Bij een bank run is er een stormloop op banktegoeden, omdat spaarders vrezen dat hun geld er niet langer veilig is. Dat kan zelfs een gezonde bank onderuit halen. Bij een breed wantrouwen van het financieel systeem kan een economische ravage ontstaan.

In 2002 gaf Bernanke een toespraak bij de viering van de 90ste verjaardag van Milton Friedman. De Nobelprijswinnaar van 1976 had samen met Anna Schwartz het wanbeleid van de Federal Reserve tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig aan de kaak gesteld. Jullie hadden gelijk, zei Bernanke toen. ‘Wij, centrale bankiers, gingen in de fout. Het spijt ons oprecht. Maar dankzij jullie zal het nooit meer gebeuren.’

Tussen 1929 en 1933 vaagden drie bankcrisissen in de Verenigde Staten miljarden dollars van bedrijven en burgers weg. Toch begon de Fed in 1931 de rente te verhogen en deed hij niets om de banken te redden. De redenering was dat door het wegvallen van slechte banken de basis werd gelegd voor het economisch herstel. De ravage was enorm: een op de drie banken viel om. Tussen 1929 en 1933 alleen al ging het om meer dan 9.000 banken.

Het is een onderwerp dat Bernanke, tegenwoordig verbonden aan de denktank Brookings Institute, niet alleen als academicus bestudeerde, maar ook als centrale bankier in de praktijk bracht. Toen in 2008 de financiële crisis uitbrak na de val van zakenbank Lehman Brothers, draaide de Fed onder zijn leiding de geldkraan helemaal open.

Bernanke redde de banken niet om de financiële belangen van Wall Street te vrijwaren, stelt de econoom Alex Tabarrok van het drukgelezen economenblog Marginal Revolution. ‘Maar wel omdat hij geloofde dat de banken een kritieke brug vormen tussen spaarders en investeerders, en dat de gevolgen rampzalig zouden zijn als die band werd verbroken. Bernanke redde de banken om de bruggen te redden.’

Diamond en Dybvig worden onder meer gelauwerd voor een paper die ze samen schreven in 1983 over de risico’s waar alle banken mee kampen. Hun kerntaak is om op korte termijn deposito’s aan te trekken en die gelden op lange termijn om te zetten in kredieten aan bedrijven, gezinnen en overheden. Anders gezegd maakt een bank zichzelf illiquide om de economie liquide te maken. Diamond en Dybvig toonden hoe banken zo kwetsbaar zijn voor geruchten over hun nakende ondergang. Om dat te verhelpen, kan er een depositogarantieregeling worden ingesteld, en kunnen overheden ingrijpen als kredietverschaffers van de laatste toevlucht.

Dankzij het werk van de drie laureaten zijn we nu ‘beter in staat om zowel ernstige crises te vermijden, als dure bailouts’, aldus het Nobelcomité. ‘Het verkleint het risico dat financiële crisissen uitmonden in langetermijndepressies met ernstige gevolgen voor de samenleving.’ Het trio deelt de geldprijs van 10 miljoen Zweedse kroon (910.000 euro).