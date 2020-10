Nobelprijs voor de Vrede naar Wereldvoedselprogramma (WFP)

Alain Noudehou en Matthew Hollingworth van het WFP waden in september door het door overstromingen geteisterde Jonglei State in Zuid-Sudan. Beeld REUTERS

De keuze voor het WFP, dat al sinds de jaren zestig strijdt om honger in de wereld uit te roeien, was een verrassing. Vanwege de pandemie die voor het eerst in honderd jaar weer toesloeg, leek het immers voor de hand te liggen dat ’s werelds meest prestigieuze prijs zou moeten gaan naar een persoon of organisatie die zich voor miljarden burgers had onderscheiden in de coronacrisis.

Iemand als bijvoorbeeld de alom gerespecteerde Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci of de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De deadline voor de nominaties was echter 1 februari, toen de pandemie nog moest losbreken. Fauci was toen niet zo bekend bij het wereldpubliek. Door het leggen van de link tussen het werk van het WFP en de coronacrisis, heeft het Nobelcomité dit probleem kunnen omzeilen.

Volgens het comité heeft de pandemie gezorgd voor een schrikbarende toename van het aantal hongerige burgers. In 2019 waren zo’n 135 miljoen mensen in acute hongersnood. Volgens Arif Husain, hoofdeconoom van het WFP, dreigt dit aantal door de pandemie eind dit jaar op te lopen tot zelfs 265 miljoen. Met name in landen als Jemen, Congo en Zuid-Soedan heeft de combinatie van oorlog en coronacrisis velen aan de rand van de hongersnood gebracht.

‘De noodzaak van internationale solidariteit en multilaterale samenwerking is duidelijker dan ooit’, aldus comitévoorzitter Berit Reiss-Andersen. Ze riep de wereld op het WFP en andere humanitaire organisaties te steunen om een ‘hongercrisis van onvoorstelbare omvang’ af te wenden.

Reiss-Andersen: ‘Geconfronteerd met de pandemie heeft het Wereldvoedselprogramma een indrukwekkend vermogen getoond om zijn inspanningen te intensiveren. Zoals de organisatie zelf heeft verklaard: “Tot de dag dat we een medisch vaccin hebben, is voedsel het beste vaccin tegen chaos”.’

De in Rome gevestigde VN-organisatie, die vorig jaar zo’n honderd miljoen mensen hielp in 88 landen, was stomverbaasd dat het was uitverkoren. ‘Ik denk dat dit de eerste keer in mijn leven is dat ik sprakeloos ben’, reageerde David Beasley, de baas van het Wereldvoedselprogramma. ‘Dit is ongelooflijk. Wow! Wow! Wow! Wow!’

Door de keuze voor het WFP, visten klimaatactiviste Greta Thunberg en de Russische oppositieleider Aleksej Navalny achter het net. Hun namen werden de afgelopen weken veelvuldig genoemd. Onder de ruim driehonderd personen en organisaties die waren voorgedragen, bevonden zich ook de bekende Hongkongse activist Nathan Law Kwun-chung, premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland en president Trump.

De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prees de keuze voor het WFP. ‘Grote bewondering en respect voor het levensreddende werk dat jullie doen voor mensen in nood, overal’, aldus de WHO-topman. Ook de WHO werd genoemd als een grote kanshebber. Maar de kritiek op de volgens sommigen gebrekkige reactie van de WHO op de pandemie, niet alleen van Trump, heeft de kansen van de organisatie geen goed gedaan.