Nobelprijs voor de Vrede naar voorvechters mensenrechten uit Belarus, Oekraïne en Rusland

Naast een nobelprijsmedaille als deze krijgen winnaars een diploma en prijzengeld. Beeld AP

Het Nobelcomité roemt ze als ‘buitengewone voorvechters van mensenrechten, democratie en vredige samenleving in de buurlanden Belarus, Rusland en Oekraïne’. Dat de keuze juist nu op deze drie valt, kan niet los gezien worden van de invasie van Oekraïne door Rusland, met steun van Belarus.

Ales Bialiatski richtte in 1996 Viasna op, een Belarussische organisatie die politieke gevangenen en hun families financieel steunt en probeert te beschermen door misstanden als marteling aan de kaak te stellen. Het Noorse comité dicht hem bovendien een belangrijke rol toe in het ontstaan van een democratische beweging in het land.

In 2020, vlak nadat Loekasjenko ondanks grootschalige protesten voor de zesde keer werd beëdigd als president, schreef Bialiatski een opiniestuk voor de Volkskrant waarin hij betoogt dat Europa zich keihard tegen de Belarussische dictator moet opstellen. Sinds vorig jaar zit hij vast voor belastingontduiking, een veroordeling die volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerd is. Zijn vrouw zei ‘overweldigd door emoties’ te zijn na het nieuws. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja ziet de toekenning van de prijs als een erkenning voor ‘alle Belarussen die voor vrijheid vechten’.

The #NobelPeacePrize laureates represent civil society in their home countries. They have for many years promoted the right to criticise power and protect the fundamental rights of citizens. — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 oktober 2022

Het Russische Memorial werd eind jaren tachtig opgericht om misstanden ten tijde van de Sovjet-Unie te onderzoeken, maar brengt ook Russische mensenrechtenschendingen van na die tijd aan het licht. Zo speelde Memorial een belangrijke rol bij het verzamelen en verifiëren van informatie over oorlogsmisdaden tijdens de oorlogen in Tsjetsjenië in de jaren negentig. Eind 2021 is de organisatie in Rusland verboden. Memorial spreekt van erkenning van het eigen werk en dat van collega’s die nog wel in Rusland kunnen werken, en die kampen met ‘onbeschrijflijke aanvallen en represailles’.

Tot slot kreeg het in 2007 opgerichte Center for Civil Liberties de prijs. Die spant zich volgens het Nobelcomité al jaren in om van Oekraïne een volwaardige democratie te maken, en speelt nu een belangrijke rol bij het in kaart brengen van Russische oorlogsmisdaden in het land.

De Nobelprijs voor de Vrede geldt als het hoogtepunt van de jaarlijkse prijsuitreikingen. De uitreiking vindt plaats in de Noorse hoofdstad Oslo op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel. Naast een medaille en certificaat verdeelt het drietal 10 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 900 duizend euro. Maandag maakt het comité nog bekend wie de Nobelprijs voor economie krijgt, de rest van de categorieën zijn inmiddels vergeven.

De drie voegen zich in een rij met 137 eerdere laureaten, onder wie Nelson Mandela, Jimmy Carter en Amnesty International. De Filipijnse journalist Maria Ressa en de Russische journalist Dimitri Muratov deelden vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede vanwege hun inzet voor onafhankelijke journalistiek op plekken waar dit ernstig onder druk staat. Het jaar daarvoor ontving het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties de prijs, voor diens bijdrage aan het bestrijden van honger, onder meer in conflictgebieden.