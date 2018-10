Nobelprijs scheikunde voor twee Amerikanen en een Brit die werken aan precieze ‘superenzymen’

De Nobelprijs in de scheikunde gaat dit jaar naar de wetenschappers die de regels van de evolutie toepasten op eiwitten in een reageerbuis. De Amerikanen Frances Arnold en Georges Smith en de Brit Gregory Winter krijgen de prestigieuze wetenschappelijke onderscheiding voor hun werk aan kunstmatig verbeterde enzymen en eiwitten.

Dat heeft het Nobelcomité woensdagochtend bekendgemaakt. De drie delen het prijzengeld van in totaal 9 miljoen Zweedse kronen (870 duizend euro). Arnold krijgt de helft van de prijs voor haar baanbrekende werk aan de evolutie van enzymen. Ze is de vijfde vrouw die de Nobelprijs voor de scheikunde wint. Smith en Winter delen de andere helft, voor hun werk aan nieuwe bindingseigenschappen van enzymen, een techniek genaamd 'fagendisplay'.

'Handvatjes'

De naam verwijst naar fagen, kleine virussen die bacteriën kunnen besmetten. Smith en Winter gebruikten die virussen om enzymen nieuwe 'handvatjes' te geven, zodat ze voor nieuwe doeleinden kunnen worden gebruikt.

'Dit werk heeft geleid tot geheel nieuwe moleculen en toepassingen', aldus het comité bij de bekendmaking. 'Denk aan moleculen die nodig zijn voor hersenscans, aan nieuwe geneesmiddelen en aan groenere schoonmaakmiddelen, die veel preciezer werken dan de schadelijke chemicaliën die we daarvoor gebruikten.'

Nederlands tintje

De Nobelprijs voor de scheikunde heeft vanouds een Nederlands tintje: in 1901 was de Rotterdamse scheikundige Jacob van ’t Hoff de eerste die hem won. Het is twee jaar geleden dat de Groningse nanotechnoloog Ben Feringa de Nobelprijs voor de scheikunde in de wacht sleepte voor Nederland.

Feringa deelde de prijs toen met de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de Brit James Fraser Stoddart voor hun werk aan ‘moleculaire machines’, complexe moleculen die als zelfstandige onderdeeltjes van een machine op elkaar inwerken.

Dinsdag ging de Nobelprijs voor de natuurkunde naar de wetenschappers die lasers wisten om te zetten in gereedschap om objecten te manipuleren. De Nobelprijs voor de geneeskunde ging maandag naar de onderzoekers die de nog prille maar beloftevolle 'checkpointtherapie' tegen kanker, een vorm van immuuntherapie.