Nobelprijs scheikunde voor ‘klikchemie’, een ingenieus gereedschap om met moleculen te bouwen

Een Nobelprijs-medaille Beeld AP

Carolyn Bertozzi (Verenigde Staten), Morten Meldal (Denemarken) en Karl Barry Sharpless (Verenigde Staten) delen dit jaar de wetenschappelijke hoofdprijs. Dat heeft het Nobelcomité woensdagochtend bekendgemaakt. De wetenschappers krijgen samen een prijs van omgerekend 920 duizend euro en ze krijgen vooral de eer: de Nobelprijs geldt nog altijd als de belangrijkste prijs die een wetenschapper ten deel kan vallen.

De namen van de drie winnaars zongen al rond in de chemische wandelgangen. ‘Ik wed al acht jaar lang met mijn studenten dat deze Nobelprijs gaat vallen’, zegt chemicus Sander van Kasteren (Universiteit Leiden), die Bertozzi goed kent. ‘Alleen dit jaar deed ik het niet, haha.’

Het was niet de vraag of, maar wanneer deze drie de prijs toegekend zouden krijgen, beaamt ook zijn Leidse collega Hermen Overkleeft. ‘Als ik college geef over dit vakgebied is een artikel van Bertozzi het eerste dat ik de studenten laat lezen. Deze onderzoekers hebben mijn eigen onderzoek geïnspireerd en richting gegeven, en hun techniek wordt door elke promovendus in onze vakgroep gebruikt.’

In een mensenlijf

In de klikchemie klik je moleculen letterlijk aan elkaar, als bouwstenen die alleen op elkaar passen en op weinig anders, alsof je speelt met een moleculaire versie van de eerste set bouwspeelgoed voor een peuter.

Sharpless – die in 2001 ook al een Nobelprijs voor de scheikunde won – legde de eerste basis voor het nieuwe vakgebied rond de eeuwwisseling. Daarna bouwden Meldal en Sharpless de principes onafhankelijk van elkaar verder uit. ‘Alleen: zij hebben bij hun reactie een katalysator nodig die schadelijk is voor levende cellen’, zegt chemicus Kim Bonger van de Radboud Universiteit.

Bertozzi vertaalde het principe vervolgens naar levende organismen door klikchemie te ontwikkelen met moleculen die biologisch wel onschadelijk zijn.

‘Je moet je eens bedenken hoe moeilijk dat is’, zegt Bonger. ‘In je lichaam zit eiwit, dna, rna, in totaal echt waanzinnig veel soorten moleculen die betrokken zijn bij heel veel verschillende soorten chemie. En dan moet je net dat ene reactieve molecuul vinden dat alleen iets doet met het molecuul waaraan je het wilt vastklikken en de rest met rust laat.’

Diepe duik

Overkleeft roemt de diepe duik die Bertozzi nam in de vakliteratuur. ‘De grootste doorbraak volgde nadat ze een reactie vond die chemici al in 1919 hadden ontdekt en deze combineerde met het eerdere werk.’

Daarmee kreeg zij het voor elkaar om lichtgevende moleculen vast te klikken aan lichaamseigen biologische moleculen, zodat je de processen in bijvoorbeeld mensenlijven gemakkelijker kunt volgen. De techniek heeft onder meer geleid tot betere behandelingen tegen kanker en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

‘Dit soort klikreacties zijn zo simpel, zo elegant dat ze meestal ook veel opleveren’, zei Bertozzi tijdens de persconferentie. ‘Je kunt ze makkelijk opschalen naar de industriële schaal en dat gebeurt daarom ook al geregeld in de farmaceutische industrie.’

Dat werk van 22 jaar terug nu pas in de prijzen valt, kan volgens Van Kasteren te maken hebben met de steeds grotere aantrekkingskracht die van het vakgebied uit gaat. ‘Ik bespeur de laatste paar jaar een groeiende interesse van niet-chemici, van bedrijven bijvoorbeeld. Dit heeft nu echt de stap gezet van de specialistische literatuur naar de bredere praktijk.’