Nobelprijs natuurkunde naar onderzoekers spookachtig verbonden deeltjes

De iconische gouden Nobelmedaille die de winnaars ontvangen Beeld AFP

‘De prijs dit jaar gaat naar de kracht van quantumfysica’, zo meldde Nobelcomité vandaag in Stockholm tijdens de bekendmaking van de prijs voor onderzoekers Alain Aspect (Frankrijk), John Clauser (Verenigde Staten) en Anton Zeilinger (Duitsland). Die onderzoekers legden de basis voor een experiment waarmee je kunt bewijzen dat deeltjes kunnen ‘verstrengelen’, zoals fysici het noemen.

In de quantumtheorie, de natuurkundetheorie die het gedrag van de wereld op de kleinst mogelijke schaal beschrijft, delen verstrengelde deeltjes een bizarre verbinding. Wanneer je metingen verricht aan één deeltje, leer je ook direct iets over het andere, daarmee verstrengelde deeltje. Zelfs als de ene op aarde is, en de andere op de maan. Of aan de andere kant van het heelal.

De onderzoekers worden onder meer geëerd voor hun bijdragen aan het ontwerpen van de zogeheten Bell-test: het experiment waarmee je kunt bewijzen dat die spookachtige verbinding echt bestaat, en geen illusie is.

Tijdens zo’n verstrengelingsexperiment verplaatst informatie zich van het ene deeltje naar het andere deeltje, iets dat fysici met een populaire term ook wel teleportatie noemen. ‘Maar dat is niet zoiets als in Star Trek’, zei Zeilinger daarover tijdens de persconferentie. ‘Wij kunnen absoluut geen mensen teleporteren. Dit kan alleen maar met informatie, van deeltje naar deeltje.’

De bekendmaking van de winnaars (op het scherm) door het Nobelcomité (aan de tafel). Beeld ANP / EPA

Niet naar Nederland

De toekenning van de Nobelprijs aan het drietal is onder meer opvallend omdat de naam van de Nederlandse fysicus Ronald Hanson van de TU Delft al jarenlang rondzong als kanshebber bij hetzelfde onderwerp. Hij deed in 2015 de eerste Bell-test die geen ruimte meer toeliet voor alternatieve verklaringen. Voordat hij dat uitvoerde, suggereerden experimenten wel dat verstrengeling echt bestond, maar bleef een andere uitleg van de resultaten ook mogelijk.

De regels van de Nobelprijs staan echter slechts drie winnaars toe, en dus greep Hanson naast de prijs. ‘Ik ben oprecht alleen maar blij’, zegt hij zelf over de prijs voor zijn vakgenoten. ‘Als je tien mensen uit dit veld zou moeten opschrijven die voor dit onderwerp in aanmerking waren gekomen voor deze prijs, dan denk ik dat ik daar inderdaad wel bij zit’, zegt hij. ‘Maar ik vind deze drie winnaars echt een veel logischere keuze.’

Volgens Hanson weegt onder meer mee dat de drie als pioniers de basis legden in een heel andere tijd dan waarin hij zijn onderzoek deed. ‘Toen wij ons experiment uitvoerden zag iedereen het belang van quantuminformatie allang in’, zegt hij. ‘Vooral Aspect en Clauser hebben echt flink tegen de stroom in moeten zwemmen. In de jaren zeventig bestond veel scepsis over of verstrengeling bestond en of je het überhaupt ooit experimenteel zou kunnen bewijzen.’

Lang geduurd

Hanson noemt het opmerkelijk dat de prijs zo lang op zich heeft laten wachten. ‘Je had hem ook tien jaar geleden al kunnen uitdelen’, zegt hij. Tegelijk levert het pionierswerk van Zeilinger, Aspect en Clauser wel steeds concretere resultaten op. Met hun onderzoek legden ze onder meer de basis voor het quantuminternet waaraan Hanson momenteel werkt, een netwerk dat toekomstige quantumcomputers met elkaar kan verbinden. Zulke computers kunnen op papier bepaalde rekensommen veel sneller oplossen dan zelfs de beste ‘gewone’ computers. Eerder dit jaar gebruikte Hanson en collega's als eersten ter wereld een bruikbare versie van zo'n quantumnetwerk om informatie te versturen.

De drie verse winnaars krijgen later, tijdens de uitreikingsceremonie op 10 december, op de sterfdag van Alfred Nobel, de iconische gouden Nobelmedaille en een geldbedrag van 10 miljoen Zweedse Kronen, zo’n 920 duizend euro. In de wetenschap zijn steeds meer prijzen met hogere bedragen te verdienen, maar de Nobelprijs geldt nog altijd als de hoogste eer die een onderzoeker kan behalen.