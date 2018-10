Nobelprijs geneeskunde voor baanbrekende immuuntherapie tegen kanker

Chinees experiment voor kankerbehandeling: revolutionair en levensgevaarlijk

Alsof de Chinezen een medische Spoetnik hebben gelanceerd. Dat is volgens oncoloog Carl June van de Universiteit van Pennsylvania de beste metafoor voor een reeks nieuwe patiëntenproeven die in 2017 in China van start is gegaan. Alleen is het einddoel ditmaal niet een man op de maan maar de behandeling van kanker, maar Westerse experts houden hun hart vast.

Immuuntherapie rukt op...

Toen de Duitse oncoloog Christian Blank in het Antoni van Leeuwenhoek kwam werken, zag hij de meeste patiënten met een uitgezaaid melanoom binnen een jaar overlijden. Nu ziet hij sommige patiënten jaar na jaar terug. Ze blijven leven, de tumor is verdwenen. Niet dankzij zware chemo's of ingewikkelde medicijnen. Nee, door de inzet van het immuunsysteem, de eigen opruimdienst van het lichaam.