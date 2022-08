No Border Camp in Rotterdam: ‘Hoe meer grenzen, hoe meer ongelijkheid in de wereld’

De deelnemers van het No Border Camp blijven anoniem: ‘We hebben niet allemaal werkgevers die het volledig met onze mening eens zijn.’ Beeld Daniel Rosenthal

Volgens zijn moeder was hij nog geen activist toen hij geboren werd, maar vanaf het moment dat Lambert ergens in de jaren zestig kranten begon te lezen en er zodoende achter kwam dat ‘er geen flikker klopte’ van hetgeen hij tot op dat moment normaal had gevonden, begon dat langzaamaan te veranderen.

‘Zelf schoof ik steeds iets verder naar links op, terwijl ik de wereld om mij heen in een duidelijke neerwaartse lijn zag bewegen’, zegt hij. En zo kon het gebeuren dat de inmiddels 78-jarige Lambert afgelopen maandag een koepeltentje opzette op een Rotterdams grasveld in de oksel van de A20, omringd door een distributiecentrum van de Albert Heijn en de voormalige Van Nellefabriek, teneinde deze hele week te strijden voor een wereld zonder grenzen.

Hoewel strijden misschien niet helemaal het juiste woord is voor hetgeen er op het programma staat tijdens deze zevendaagse demonstratie aan de Rotterdamse Giessenweg. Het No Border Camp 2022 is namelijk een op het oog vooral gemoedelijke samenkomst van enkele honderden gelijkgestemden uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië die deze week workshops volgen met namen als ‘Solidariteit in Ter Apel’, ‘Stel je voor! Geen grenzen, en dan?’ en ‘Liederen van verandering en verbondenheid – muziek en migratie door de eeuwen heen’.

Workshop verfbommen gooien

Doel is om van elkaar te leren – zo is er ook een workshop verfbommen gooien en leggen de Italiaanse activisten uit welke spullen je het best kunt afleveren bij een vol vluchtelingenkamp – en het creëren van bewustzijn via spandoeken langs de A20.

‘Het No Border Camp is een internationale demonstratie die ieder jaar in een ander land plaatsvindt’, zegt Tim, een Amsterdamse activist die de demonstratie weliswaar heeft helpen organiseren, maar toch niet van de organisatie is, omdat het een anarchistisch evenement betreft zonder hiërarchische banden.

Regels zijn er daarom ook niet echt. Wel is er veel consensus, bijvoorbeeld over het feit dat dat vrijwel niemand zijn of haar achternaam wil delen of herkenbaar op de foto wil vanwege de mogelijk negatieve gevolgen die het hebben van een bepaalde activistische mening kan hebben voor je dagelijkse leven. ‘Wij moeten allemaal werken om onze huur te betalen’, zegt Tim, ‘maar we hebben niet allemaal werkgevers die het volledig met onze mening eens zijn.’

Die mening is, kort samengevat, dat grenzen arbitraire, door de mens getrokken lijnen zijn die de aarde ten onrechte verdelen in een zogenaamd goede, hogere wereld waarin bepaalde vrijheden tot het geboorterecht behoren, en een kwade, lagere wereld waarin mensen wonen die juist een gevaar vormen voor het behoud van die vrijheden. Hoe meer grenzen we dus trekken, aldus de deelnemers, hoe meer ongelijkheid er in de wereld is en hoe repressiever ook het Europese grens- en migratiebeleid wordt.

Abolish Frontex

Niet voor niets schaart de demonstratie zich volledig achter de internationale ‘Abolish Frontex’-campagne. Inmiddels 130 groepen en organisaties bepleiten de afschaffing van het EU-grenswachtagentschap Frontex, een club die volgens hen symbool staat voor alles wat er mis is met de Europese grenzen. Want hoewel het Frontex-budget sinds 2005 met ruim 7.500 procent is opgehoogd en er inmiddels meer dan duizend kilometer aan muren en hekken zijn verrezen aan de Europese grenzen, blijft ook het aantal migranten richting Europa onverminderd hoog.

Zo kwamen er in de eerste negen maanden van dit jaar volgens cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie al bijna 85 duizend niet-westerse vluchtelingen aan in Europa, het gros met bootjes via Italië, Spanje, Griekenland en Cyprus. Die cijfers liggen weliswaar lager dan tijdens bijvoorbeeld 2015, toen er vanwege de oorlog in Syrië meer dan een miljoen vluchtelingen aankwamen in Europa, maar is alweer een fikse toename ten opzichte van 2020, toen in een heel jaar 99 duizend vluchtelingen in Europa arriveerden.

‘Ons huidige systeem werkt gewoon niet’, zegt Catherina, een van de vele jongere activisten die deze week het No Border Camp in Rotterdam bevolken, want hoewel de strijd tegen grenzen lang duurt en bijzonder weinig resultaat oplevert, zijn er toch ieder jaar weer tig jongeren te vinden die de strijd vol overgave willen aangaan.

Praktische bezwaren

Wat volgens die jongeren alleen niet helpt, is dat de migratiecrisis al zo lang speelt – voor sommigen al hun hele bewuste leven – dat ook de opwinding erover steeds verder afneemt. De droevige situatie aan de Europese grenzen is na jaren vol beelden van lekkende tentjes in vluchtelingenkampen zo normaal geworden dat de initiële woede langzaamaan heeft plaatsgemaakt voor slechts de retoriek van de woede.

‘Precies daarom denk ik dat het belangrijk is te laten zien dat er tegenover die luidruchtige rechtse minderheid die wel gewoon blijft opduiken bij de opening van ieder nieuw asielzoekerscentrum, ook mensen staan die wel positief tegen migratie aankijken’, zegt ook de 78-jarige Lambert. ‘En daarom heb ik mijn tent hier deze week opgezet.’

En ja, zegt hij. Veel idealen die de mensen hier hebben lijken op het eerste gezicht irreëel, want we leven nu eenmaal in een land waarin de praktische bezwaren regeren waardoor iedereen zich afvraagt of er wel genoeg banen zijn voor iedereen, en genoeg woningen. ‘Maar vergeet niet dat het niet de vluchtelingen zijn die onze woningcrisis hebben veroorzaakt. Dat komt door de keuzes van onze politici. En die keuzes kunnen wij veranderen. Vergeet niet dat ook het homohuwelijk een paar generaties geleden ondenkbaar leek. Dus waarom zou zo’n omslag eigenlijk wel onmogelijk zijn voor een wereld zonder grenzen?’