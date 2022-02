Nilüfer Gündogan wil Kamerlid blijven, ongeacht uitkomst onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Nilüfer Gündogan staat de pers te woord na een Kamerdebat vorige maand. Als Gündogan als zelfstandig Kamerlid doorgaat, zou dat het aantal fracties op twintig brengen. Beeld ANP

‘Ik zal los van eender welk verloop mijn zetel behouden’, schrijft ze in een verklaring die ze dinsdagochtend via sociale media deelde. Wel blijft ze liever deel uitmaken van Volt, ‘de partij waar ik van houd en waarvoor ik met 41 duizend stemmen ben verkozen.’ Gündogan laat zich bijstaan door advocaat Geert-Jan Knoops, omdat ze vragen heeft over de rechtmatigheid van het handelen van het partijbestuur.

Gündogan werd zondagavond door de partijleiding gebeld met de mededeling dat ze geschorst zou worden wegens grensoverschrijdend gedrag. Op haar verzoek om eerst 24 uur bedenktijd in te lassen, wilde de partijleiding niet ingaan. Ze schrijft ervan uit te gaan dat ‘buitenproportioneel is gehandeld’.

Werkrelatie

Over de aard van dat gedrag wordt steeds meer duidelijk. Uit een mededeling die de leiding van Volt maandagmiddag deed, blijkt dat de klachten over de machtsrelatie gaan: de klager of klagers – het is niet bekend om hoeveel gevallen het gaat – is of zijn aan Gündogan ondergeschikt. Gündogan zelf lijkt zich daarvan bewust te zijn. Ze schrijft: ‘Mochten mensen zich vanwege mijn stijl van werken onveilig hebben gevoeld, dan betreur ik dat zeer.’ Bekend is ook dat het grensoverschrijdend gedrag en werkrelatie betreft.

De aard van het grensoverschrijdende gedrag is formeel niet bekendgemaakt. Volt heeft een extern bureau ingehuurd om onderzoek te verrichten. De partij vreest dat mogelijke klagers zich niet zullen durven te melden zolang Gündogan fractielid is. Daarom is ze geschorst en wil de partij niet dat ze met de media praat of berichten op sociale media plaatst. Met haar verklaring negeert ze dat verbod van de partijleiding.

Over de duur van het onderzoek kan de partijleiding niets zeggen.