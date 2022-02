Nilüfer Gündogan heeft geen idee waarom Volt haar schorst voor grensoverschrijdend gedrag

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan. Beeld ANP

Gündogan zegt niet te weten in welke richting ze de klachten moet zoeken. ‘Ik weet niks en mag blijkbaar niks weten.’

De partij heeft een extern integriteitsbureau ingeschakeld om de meldingen te onderzoeken. In afwachting van het onderzoek is besloten om Gündogan per direct te schorsen als lid van de Voltfractie. ‘Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden.’

‘Dit betekent onder meer dat zij zich onthoudt van debatten namens de partij, van partij- en publieksoptredens en van campagne-activiteiten’, zegt de woordvoerder van de fractie op de vraag wat de schorsing precies inhoudt tegen het ANP. ‘Verder zal zij geen contact hebben met medewerkers binnen de partij en vertegenwoordigers van de media namens de partij. Ook zal zij niet actief zijn op sociale media.’ Dit zou betekenen dat Gündogan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart geen campagne kan voeren.

Over de aard van de meldingen, en of die uit de privé- of werksfeer komen, wil Volt niets zeggen zolang het onderzoek nog loopt.

Doodsbedreigingen

Nilüfer Gündogan (1977) is sinds maart 2021 lid van de driekoppige Tweede Kamerfractie van Volt en heeft onder meer financiën, volksgezondheid, welzijn en sport, onderwijs, cultuur en wetenschap in haar portefeuille. Ze is ook namens haar partij woordvoerder in de coronadebatten. Gündogan was de afgelopen weken in het nieuws met haar strijd tegen ongewenst gedrag op sociale media. Ze sprak zich uit tegen scheldpartijen en doodsbedreigingen op verschillende platforms en deed aangifte. Het onderzoek loopt nog.

Vorige week vrijdag kreeg ze voor het eerst een dreigbrief aan huis. Laat de partij zich bekommeren om mijn veiligheid, zegt ze. ‘Ik heb geen idee waar dit over gaat.’

Vorige week stapte PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk op, nadat meerdere vrouwen zich bij zijn partij hebben beklaagd over ongewenst gedrag. PvdA-leider Lilianne Ploumen laat onafhankelijk onderzoek doen naar de klachten.