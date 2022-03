Nilüfer Gündogan breidt aangifte uit, maar wil óók weer aan het werk voor Volt – maandag al

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan na de uitspraak van de rechter in het kort geding dat ze had aangespannen tegen Volt. Beeld ANP

Gündogan zet met haar bekendmaking de verhoudingen met Volt opnieuw op scherp. Ze werd op 13 februari door haar partij geschorst wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Vorige week oordeelde de rechter dat de partij ‘te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld’ in de kwestie, en Gündogan terug moet verwelkomen in de fractie.

Fractiegenoten Laurens Dassen en Marieke Koekkoek waren daartoe alleen bereid als Gündogan haar aangiftes van smaad en laster tegen henzelf, het partijbestuur en de anonieme melders in zou trekken. Koekkoek vroeg ook om ‘een moment van zelfreflectie’ van Gündogan.

‘Omkering realiteit’

Gevraagd naar de optie de aangiftes te laten vallen, was Gündogan stellig: ‘Dat gaat niet gebeuren.’ Haar advocaat Geert Jan Knoops noemde het idee dat de aangiftes van tafel moeten voordat de partijen met elkaar in gesprek kunnen bij Jinek zelfs een ‘omkering van de realiteit’ en ‘juridische chantage.’

Gündogan kondigde in diezelfde uitzending aan dat ze de aangiftes uit zou breiden. Details daarover gaven zij en haar advocaten niet prijs, maar door een publicatie van NRC maandag zou Gündogan nu meer weten over het ‘wie, wat en waarom’ van de meldingen.

Anonieme verhalen

In NRC deden Volt-medewerkers anoniem hun verhaal over Gündogan, die regelmatig te veel zou drinken, seksuele avances zou maken richting medewerkers, en hen op ongepaste wijze aan zou raken. Ook zou ze grillig en onberekenbaar zijn, en tegen collega’s en medewerkers schreeuwen. Gündogan vond ‘het niveau van de beschuldigingen tergend treurig’.

Het partijbestuur van Volt en fractievoorzitter Dassen stelden in een reactie dat zij veel gesprekken met Gündogan hebben gevoerd over haar gedrag, maar dat die pogingen uiteindelijk ‘onvoldoende’ bleken. Toch zijn de partijen voorlopig tot elkaar veroordeeld: volgens de rechter moeten ze met elkaar in gesprek, en moet Gündogan de kans krijgen om terug te keren in de fractie.

Terugkeer

Gündogan heeft naar eigen zeggen een voorstel gedaan aan Volt om nader tot elkaar te komen. Ook daarover wilde ze niet meer zeggen. Ze vindt dat de overige fractieleden zich hebben ingegraven, maar ‘er was ooit wel een tijd dat we goed hebben samengewerkt’. Maandag keert Gündogan naar eigen zeggen terug in de Tweede Kamer: ‘Ik ben al vijf weken niet aan het werk geweest door deze ellende. Ik wil mijn democratische taak weer uitvoeren.’

Volt meldde aan Jinek dat bij zo’n terugkeer van Gündogan ‘bijna alle medewerkers en fractieleden’ zich ziek zouden melden. Gündogan zelf vond dat ‘een hele grote uitspraak’. ‘En ja, is het waar? Ik denk het niet. Ik kan daar gewoon heel weinig mee.’