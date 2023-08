Niks mis met de internationalisering van de universiteiten, tot de nadelen groter zijn dan de voordelen

Buitenlandse studenten zijn meer dan welkom, mits ze niet met zo veel tegelijk komen. Ook een demissionair kabinet kan niet om maatregelen heen.

In de categorie opmerkelijke nieuwsberichten: het nieuwe studiejaar gaat van start met wederom meer internationale studenten. Tot en met juli van dit jaar ontving de Immigratie- en Naturalisatiedienst 17.870 aanvragen, zo’n 1.200 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal waren er toen al 115 duizend internationale studenten in Nederland, drieënhalf keer zoveel als in 2005. Op de universiteit komt tegenwoordig 40 procent van de eerstejaars uit het buitenland.

Voor verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf, na ruim anderhalf jaar alweer demissionair, is het een ruwe kennismaking met de beperkingen van de politiek. Sinds zijn aantreden vraagt hij de universiteiten om het wat rustiger aan te doen met de internationalisering, maar het tegenovergestelde gebeurt. De tijd dat een bewindsman kon vertrouwen op de kracht van woorden is kennelijk voorbij. Wie wat wil veranderen, zal met wetten moeten komen.

Dát er wat moet veranderen is intussen evident en wordt ook door veel universiteiten niet bestreden: de collegezalen zijn overbezet, Nederlandse schoolverlaters kunnen soms niet meer terecht bij de studie van hun keuze omdat de buitenlandse concurrentie te groot is en intussen is er een structureel tekort van zeker 27 duizend studentenkamers. De gemiddelde huur van een kamer ligt inmiddels op 530 euro per maand, een astronomisch bedrag voor wie een beurs van 275 euro krijgt. Dat heeft meer dan één oorzaak, maar de belangstelling uit het buitenland speelt een evidente rol.

Binnen en buiten de Tweede Kamer zijn weinig mensen te vinden die vinden dat het hoger onderwijs zich dan maar weer moet terugtrekken achter de dijken. Internationale onderwijscontacten zijn belangrijk voor de Nederlandse cultuur en economie. Het probleem is slechts dat er geen maat meer op staat. En hoewel ook de meeste universiteiten dat al een tijdje uitdragen, zijn de financiële prikkels om wél over de grens te blijven kijken kennelijk te sterk: elke extra student betekent geld in het laatje en een student die niet uit de EU-komt is helemaal bingo, met collegegelden die oplopen tot enkele tienduizenden euro’s per jaar. Omdat in Nederland tegenwoordig zo’n beetje elke studie ook in het Engels kan worden gedaan, reikt de aantrekkingskracht van onze universiteiten tot in China en Indonesië.

Met quota gaan werken is ingewikkeld en binnen de EU zelfs onmogelijk, vanwege het vrije verkeer van mensen. Dijkgraaf kwam voor de zomer dan ook met de meest voor de hand liggende oplossing: een rem op de verengelsing. Met ingang van het collegejaar 2025-2026 mag maximaal eenderde van de vakken tijdens een opleiding in de bachelorfase in een andere taal worden gegeven. Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als het nut daarvan is aangetoond.

De bijbehorende wet zou deze zomer komen, kondigde de bewindsman aan, maar dat was voordat het kabinet viel en alles opeens op de helling kwam te staan. Volgende week, bij terugkeer van reces, moet de Tweede Kamer beslissen welk beleid in de komende herfst en winter gewoon wordt behandeld in het parlement omdat het geen uitstel kan dulden. De buitenlandse studenten mogen hoog op dat lijstje, want zonder wet is er geen houden meer aan.