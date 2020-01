Niks klimaat, Donald Trump houdt in Davos een lofzang op economische groei Amerika

Donald Trump houdt een toespraak op het Wereld Economisch Forum in Davos. Beeld AFP

Klimaatactivisten die een ‘Armageddon’ voorspellen als we de opwarming van de aarde niet aanpakken, deed Trump af als ‘eeuwige onheilsprofeten’.

Het optreden van Trump vond enkele uren plaats voordat de Amerikaanse Senaat een begin maakte met Trumps impeachmentproces. Dat werd door hemzelf niet genoemd. Iedereen op het jaarlijkse feestje van de politieke en economische elite in Davos was wel benieuwd of de president van de Verenigde Staten zijn woede en frustratie over die afzettingsprocedure even van zich af zou kunnen zetten ten gunste van zijn verlangen om leiderschap uit te stralen op het wereldtoneel.

Renaissance

De Amerikaanse economische renaissance is ‘niet minder dan spectaculair’, vertelde Trump de zaal. De VS beleven een economische hoogconjunctuur ‘zoals de wereld nog nooit heeft gezien’. ‘Amerika wint weer als nooit tevoren’, aldus Trump, die in dit verkiezingsjaar overduidelijk de kiezers thuis in gedachten had en ook nog minutenlang oreerde over het grote economische belang van de olie- en gasindustrie.

De enige min of meer groene belofte die Trump deed was dat de VS, die zich op zijn instigatie terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs, meedoen aan een ook door het WEF gesteund initiatief voor het aanplanten van 1 biljoen bomen wereldwijd, om CO 2 uit de atmosfeer te trekken. Want, zei Trump na afloop van zijn speech, hij is een ‘big believer’ in het milieu. ‘Ik wil het schoonste water en de schoonste lucht.’

Lege woorden

De zaal hoorde het allemaal in stilte aan. Twee jaar terug werd nog gelachen en boe geroepen bij zijn speech. Klimaatactivist Greta Thunberg zei (zonder Trump te noemen) dat wereldleiders de klimaatcrisis nog steeds niet serieus nemen. ‘Lege woorden en beloften’, zei ze. ‘Het planten van bomen is goed, maar bij lange na niet genoeg.’ Het snel verminderen van de uitstoot blijft cruciaal. Trumps onheilsprofetenverwijt legde Thunberg naast zich neer. ‘Onze boodschap is gebaseerd op wetenschappelijke feiten, niet op irrationale angsten.’

De Amerikaanse econoom Kenneth Rogoff zei in Davos wel te begrijpen dat Trump zich concentreerde op de economie en gevoelige onderwerpen als klimaat vermeed. ‘Hij zou uitgejouwd zijn als hij er wat over zou hebben gezegd, en ik denk dat hij er erg voor waakt niet te worden uitgejouwd.’

Collega-econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz was veel scherper over Trumps eenzijdig economische verhaal. ‘Hij slaagde erin absoluut niets te zeggen over klimaatverandering. En intussen worden we geroosterd.’

Volgens Jennifer Morgan van Greenpeace leeft Trump ‘op een andere planeet’. ‘Hij lijkt te denken dat het welzijn van de Amerikanen kan blijven voortbestaan zonder rekening te houden met de grenzen van de planeet.’ Geld, ‘duidelijk erg belangrijk voor hem’, zal ons niet redden op een dode planeet.