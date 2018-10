Nikki Haley vertrekt eind dit jaar als Amerikaanse ambassadeur bij de VN

Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, in gesprek met president Donald Trump in het Witte Huis. Foto AFP

Het is nog onduidelijk waarom zij besloten heeft op te stappen. President Trump zei slechts dat ze hem al enige tijd geleden had verteld dat ze het na twee jaar bij de VN in New York wat rustiger aan wilde doen. De Amerikaanse president zei dat ze ‘ongelooflijk’ goed werk heeft verricht als ambassadeur bij de volkerenorganisatie. Trump zei dat hij haar graag terug zou willen hebben op een andere post. ‘Jij mag kiezen’, zei hij.



In haar functie van VN-ambassadeur overschaduwde zij aanvankelijk Trumps eerste minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, als vertolker van Trumps buitenlandse beleid. Daarbij speelde mee dat zij een veel hechtere band had met de president. Trump gaf soms openlijk blijk van zijn minachting voor Tillerson en stuurde hem uiteindelijk per tweet de laan uit. In zijn plaats benoemde hij CIA-directeur Mike Pompeo tot nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.

Impopulaire maatregelen

Als vertegenwoordigster van Trump stelde Haley zich vaak hard op bij de VN en kondigde ze een reeks impopulaire maatregelen aan. Daarbij ging het onder meer om het korten op de Amerikaanse bijdrage voor de Unrwa, de VN-organisatie die hulp verleent aan Palestijnse vluchtelingen. Ze stond ook vierkant achter het besluit om de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.

Ook wat Iran betreft behoorde ze tot de haviken, maar op één punt voer ze een heel andere koers dan haar baas in het Witte Huis. Terwijl Trump steeds flirtte met president Poetin, hamerde Haley op de noodzaak Rusland onder druk te zetten met nieuwe sancties.

Eerder dit jaar kondigde ze het vertrek van de Verenigde Staten uit de VN-mensenrechtenraad aan. Volgens Haley was de raad ‘moreel bankroet’ en ‘politiek corrupt’. De VS ergerden zich volgens haar al lange tijd aan de ‘anti-Israëlische’ opstelling van de VN-raad. Aanleiding voor het besluit uit de mensenrechtenraad te stappen was een motie waarin de raad het Israëlische nederzettingenbeleid veroordeelde als een ‘flagrante schending’ van de mensenrechten.

Haley erkende dat het om maatregelen ging waarover andere landen niet bepaald enthousiast bleken, maar volgens haar hebben ze wel meer respect voor de VS. De laatste maanden nam haar invloed in Washington enigszins af doordat Pompeo en de nieuwe nationale veiligheidsadviseur John Bolton zich steeds meer lieten gelden.

Mogelijk presidentiële ambities

In Republikeinse kringen werd gefluisterd dat Haley mogelijk presidentiële ambities heeft, maar dat sloot zij dinsdag uit. Ze liet weten dat ze in 2020 campagne zal voeren voor de herverkiezing van Trump. In 2016 lag dat nog heel anders: Haley liet toen blijken dat ze weinig op had met Trump. In plaats van hem steunde ze senator Marco Rubio, maar die moest uiteindelijk het onderspit delven tegen de New-Yorkse vastgoedmagnaat.