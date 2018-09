Nike maakt statement door omstreden Colin Kaepernick te kiezen voor campagne

De Nike-campagne met Colin Kaepernick. Foto -

President Trump heeft zich vaak vol afschuw uitgesproken over Kaepernick. De footbalspeler en zijn sympathiserende collega’s werden publiekelijk uitgekotst door Trump vanwege hun stille protesten tijdens het zingen van het volkslied. Geen respect tonen voor vlag en volkslied, staat voor menig Amerikaan gelijk aan landverraad.

Kaepernick (30), die al sinds vorig jaar niet meer aan de bak komt in de competitie, figureert in een campagne waarmee Nike wil vieren dat 30 jaar geleden de beroemde slogan ‘Just Do It’ werd geïntroduceerd. Van een slimme marketingstunt is volgens het sportmerk zeker geen sprake.

Nike stak zijn bewondering voor de voormalige quarterback van de San Francisco 49’ers niet onder stoelen of banken toen werd gevraagd waarom voor Kaepernick was gekozen. Een van de vicepresidenten van het bedrijf, Gino Fisanotti, noemde hem ‘een van de meest inspirerende atleten’ van deze generatie.

‘Iemand die de macht van sport als hefboom heeft gebruikt om de wereld vooruit te helpen’, aldus Fisanotti. Nike zal ook nieuwe sportspullen van de nu werkloze footbalspeler, die twee jaar geleden begon met zijn protestactie, op de markt brengen. Kaepernick had Nike-schoenen aan toen hij demonstratief knielde tijdens het volkslied maar het sportmerk trok nooit de handen van hem af.

De footbalspeler reageerde ingetogen maar vastberaden op het besluit van de sportfabrikant. ‘Geloof in iets, zelfs als dat betekent dat je alles moet opgeven’, plaatste de NFL-speler op Twitter bij zijn eigen campagnefoto. Afgelopen vrijdag, bij een US Open-wedstrijd in New York tussen de tenniszusters Serena en Venus Williams, was hij door het publiek al onthaald als een held.

Colin Kaepernick en collega Eric Reid knielen in september 2016 tijdens het spelen van het volkslied in het Californische Santa Clara uit protest tegen het racisme in de VS en de behandeling van zwarte burgers door de politie. Foto AFP

Staande ovatie

Hij kreeg toen een staande ovatie, net als zijn voormalige teamgenoot Eric Reid die Kaepernick als een van de eersten volop steunde bij zijn protesten. Ook Reid komt sinds zijn vertrek bij de San Francisco 49’ers niet meer aan de bak bij een van de 32 NFL-teams. ‘Ik denk dat iedere atleet, elk mens en zeker elke zwarte Amerikaan dankbaar en vereerd moet zijn hoe Colin en Eric zoveel doen voor het grotere goed’, zei Serena Williams na de wedstrijd.

Een dag na Nike’s bekendmaking, had president Trump nog altijd niet gereageerd. Wel plaatsten Trump-aanhangers op Twitter foto’s van Nike-schoenen en sokken die ze in de brand hadden gezet. Ook werd opgeroepen tot een boycot van de sportfabrikant. ‘Sinds wanneer zijn de Amerikaanse vlag en het volkslied zo aanstootgevend’, twitterde een van hen bij een foto van zijn brandende Nike-schoenen. Binnen 24 uur was het aandeel van Nike met twee procent gedaald.

Trump riep de NFL-teams de afgelopen twee jaar tevergeefs op protesterende spelers direct de laan uit te sturen. ‘Zouden jullie het niet heerlijk vinden als een van deze NFL-eigenaren zegt, als iemand onze vlag niet respecteert: ‘Haal die klootzak direct van het veld’, aldus de president vorig jaar tijdens een bijeenkomst met zijn aanhangers. ‘Weg! Hij is ontslagen!’

Zo ver is het nog niet gekomen. Wel hebben de teams nu bepaald dat spelers die willen protesteren tijdens het spelen van het volkslied, maar in de kleedkamer moeten achterblijven.

Colin Kaepernick en zijn voormalige teamgenoot Eric Reid vrijdag op de US Open waar ze een staande ovatie kregen van het publiek. Foto GC Images

Eerste overwinning

De keuze van Nike kon niet op een beter moment komen voor Kaepernick. Vorige week boekte hij een eerste overwinning in de zaak die hij is begonnen tegen de NFL. De footbalspeler beschuldigt de teams van samenspanning door hem niet een nieuw contract aan te bieden. Dit zou de reden zijn geweest dat Kaepernick sinds vorig jaar, toen hij zonder club zat, niet meer aan spelen toekomt.

Tot afgrijzen van de NFL weigerde een bemiddelaar die op de zaak is gezet, de klacht van de footbalspeler in de prullenbak te gooien. Met zijn oordeel geeft de bemiddelaar aan dat er aanwijzingen zijn dat de NFL-teams inderdaad boter op hun hoofd hebben over de behandeling van Kaepernick. Met het besluit is in feite de deur op een kier gezet voor een rechtszaak tegen de NFL-bazen. Slechter nieuws in de slepende affaire rond Kaepernick cum suïs, konden de clubs niet krijgen, een week voor de start van de nieuwe competitie.

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO Colin Kaepernick