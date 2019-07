Nike dumpt nieuwe sportschoen met Amerikaanse vlag na kritiek van activist Kaepernick

Een vrouw huilt bij de herdenking van de aanslagen van 9/11 in het Betsy Ross-museum in Philadelphia. Op de achtergrond de vlag die Betsy Ross zou hebben ontworpen. Beeld AP

De beslissing om in allerijl af te zien van de introductie van de nieuwe sneaker, maakt Nike mikpunt van kritiek. De teneur: bepaalt één activist of een symbool van de Amerikaanse onafhankelijkheid anno 2019 fout is?

‘Geen Nike-sneakers meer voor onze familie’, twitterde Fox News-presentator Laura Ingraham nadat bekend was geworden dat Nike duizenden schoenen terugriep. De gouverneur van Arizona, Doug Ducey, trok dinsdag direct alle financiële voordelen in die waren bedoeld om een Nike-fabriek in zijn staat mogelijk te maken. ‘Ik schaam mij dood voor Nike’, aldus een boze Ducey in een tweet.

Een nieuwe versie van de Nike Air Max 1 zou donderdag op Onafhankelijkheidsdag in de winkels liggen. Maar Kaepernick, de footballspeler die weigerde te knielen bij het zingen van het volkslied uit protest tegen hardhandige politieoptredens, is gevallen over de vlag op de hiel. Daarop prijken dertien sterren en strepen, naar de dertien Britse koloniën die in 1776 de onafhankelijkheid uitriepen.

Miljoenen Amerikanen kennen de vlag als de Betsy Ross-vlag, die elk jaar op duizenden officiële gebouwen en huizen wappert bij festiviteiten. Volgens de overlevering zou stoffeerder Betsy Ross de vlag rond de onafhankelijkheid in 1776 hebben genaaid en getoond aan de latere president George Washington. Omdat de Betsy Ross-vlag bij veel Amerikanen totaal niet omstreden is, dacht Nike er goed aan te doen die dit jaar te gebruiken voor de feestelijke Air Max 1 Quick Strike Fourth of July.

Nike has yanked a patriotic "Betsy Ross flag" design from the shelves following public criticism and a direct appeal from former NFL quarterback and civil rights activist Colin Kaepernick. https://t.co/QXfUaXNnUt Action News on 6abc

‘Aanstootgevend’

Maar nadat de schoenen al aan de winkels waren geleverd, bedacht Nike zich plotseling. Kaepernick, die door Nike wordt gesponsord en sinds vorig jaar wordt gebruikt in een miljoenencampagne van het merk, zag foto’s van de sportschoen en klopte meteen aan bij het bedrijf. De NFL-quarterback vertelde de Nike-top dat hij de vlag ‘aanstootgevend’ vond omdat het stamde uit de slavernijperiode, zo meldt The Wall Street Journal.

Hoewel de vlag nooit het symbool is geweest van de zuidelijke staten en Betsy Ross in de VS wordt beschouwd als een grote patriot, ging het sportmerk opmerkelijk genoeg toch overstag. De sneakers moesten terug naar de fabriek. Er werd een streep gehaald door de verkoop donderdag op Onafhankelijkheidsdag.

Nike wil weinig kwijt over de kwestie. ‘Omdat het de oude versie van de Amerikaanse vlag bevat’, is het enige wat de sportfabrikant zegt over het stopzetten van de verkoop van de sneaker. Maar hun snelle actie toont aan hoezeer de sportgigant zich heeft verbonden aan de omstreden Kaepernick. Zoveel zelfs, dat de Nike-top niet durfde in te gaan tegen de footballspeler.

Mogelijk woog bij het besluit mee dat de Betsy Ross-vlag de afgelopen jaren te zien was bij bijeenkomsten van aanhangers van het witte superioriteitsdenken. Ook op bijeenkomsten van president Trump is de vlag soms te zien. In 2016 noemde een schooldirecteur in Michigan de Betsy Ross-vlag een ‘symbool van uitsluiting en haat’ nadat zwarte leerlingen en ouders het hadden bekritiseerd.

Maar gouverneur Ducey, een Republikein, vindt het in de ban doen van de nalatenschap van Betsy Ross veel te ver gaan. ‘Nike heeft besloten dat Betsy Ross onwaardig is’, aldus Ducey op Twitter. ‘Zij zijn gezwicht voor politieke correctheid. Amerikaanse bedrijven moeten trots zijn op de geschiedenis van ons land, in plaats van het in de steek laten. Wij kunnen wel zonder Nike.’