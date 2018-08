Nijmegen haalt bakzeil in conflict over ‘pgb-fraude’ bij zorgaanbieder de Rigtergroep

Nijmegen krijgt waarschijnlijk hoogstens een fractie van de geëiste 1,8 miljoen euro terug van een zorgorganisatie die door de gemeente was beticht van pgb-fraude. Mogelijk moet juist de gemeente schadevergoeding betalen aan de Rigtergroep, wegens overhaast handelen in het conflict.

Cliënten en begeleider (l) van de Rigtergroep buiten voor hun huis in 2017. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit een tussenuitspraak woensdag van de rechtbank Gelderland in de zaak. De rechter was opmerkelijk kritisch op de gemeente.

Nijmegen deed juli vorig jaar aangifte tegen de Rigtergroep, die huisvesting, begeleiding en dagbesteding biedt aan 47 jongeren met onder meer een autistische stoornis in zes huizen voor zogeheten ‘beschermd wonen’, betaald uit hun pgb-budget. Door het conflict ging de zorgorganisatie failliet en moesten de jongeren gedwongen verhuizen.

Onrechtmatig

Wethouder Bert Frings (GroenLinks) zei destijds dat hij als bestuurder wel moest ingrijpen bij de geconstateerde onrechtmatigheden. Uit gemeentelijk onderzoek bleek volgens hem dat zorggeld onrechtmatig zou zijn besteed, onder meer om de huur van de te dure appartementen te betalen. Huurgeld dat volgens de wethouder zo weer bij een van de eigenaren van de Rigtergroep zou belanden, die tevens eigenaar was van het vastgoedbedrijf dat deze panden verhuurde. Per cliënt declareerde Rigter inderdaad een vast bedrag, maar de zorgorganisatie beklemtoonde dat het insturen van briefjes met gewerkte uren bij pgb’s niet vereist is.

De rechter vindt dat de gemeente de verwijten onvoldoende kan onderbouwen. Bovendien vindt de rechter niet dat de bestuurder van de Rigtergroep hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld, zoals de gemeente wilde. De gemeente had haar bovendien in de gelegenheid moeten stellen om zich te verweren tegen de aantijgingen, voordat aangifte werd gedaan.

In de nog volgende procedure geeft de rechter de gemeente de kans om in vier individuele zaken met bewijs te komen dat zorggeld onheus is besteed. Maar daarbij gaat het om een aanzienlijk kleiner bedrag.

Schadevergoeding

De Rigtergroep is blij met de uitspraak. ‘Het optreden van de gemeente Nijmegen was een zorgvuldig optredende overheid onwaardig’, aldus hun advocaat Gerrit Jan Pulles. ‘Dit vonnis bevestigt dat. Hiermee heeft Nijmegen het leven van veel cliënten en medewerkers van Rigter volledig ontwricht.’

Pulles heeft inmiddels een eis voor schadevergoeding tegen de gemeente ingediend, over de hoogte van het bedrag wil hij niets zeggen. Daarover beslist de rechter in het eindvonnis dat dit najaar wordt verwacht.

In een reactie zegt de gemeente dat het om een tussenuitspraak gaat. ‘Wij gaan deze bestuderen. De rechter heeft ons in de gelegenheid gesteld om vier zaken nader toe te lichten. Dat zullen wij doen. Dat betekent dat de zaak nog onder de rechter ligt.’