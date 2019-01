nieuws uitspraak

Nijmeegse ‘slavendrijver’ veroordeeld tot 20 maanden cel en tbs

De 48-jarige Nijmegenaar Michael A., die jarenlang twee zwakbegaafde plaatsgenoten als slaaf voor zich heeft laten werken, is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Dat is lager dan de vijf jaar cel (plus tbs met dwangverpleging) die het OM tegen A. eiste. Dit komt omdat de rechtbank niet alle aantijgingen tegen A. bewezen verklaart.