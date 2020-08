Nigeriaanse zanger vanwege blasfemie ter dood veroordeeld

Demonstranten roepen op tot actie jegens Yahaya Sharif-Aminu. Beeld Idris Ibrahim

Yahaya Sharif-Aminu was voor deze affaire een weinig bekende zanger en aanhanger van het soefisme, een mystieke stroming binnen de islam die door fundamentalistische moslims wordt bestreden. Na het uitkomen van zijn lied dook hij onder. Een woedende menigte stak het huis in brand waar hij met zijn familie woonde. Uiteindelijk werd hij gearresteerd.

De leider van de demonstranten, Idris Ibrahim, toonde zich tegenover de BBC tevreden over het vonnis. ‘Toen ik het hoorde was ik zo gelukkig omdat het liet zien dat ons protest niet vergeefs was. Het vonnis zal anderen afschrikken die denken dat ze onze religie of profeet kunnen beledigen en vrijuit gaan’, aldus Ibrahim. De shariarechtbank veroordeelde ook een 13-jarige jongen tot tien jaar gevangenisstraf wegens het beledigen van Allah tijdens een woordenwisseling met een vriendje.

In de Noordelijke staten van Nigeria, waar de meerderheid van de bevolking uit moslims bestaat, wordt de sharia toegepast. De doodstraf wordt regelmatig uitgesproken, ook voor vrouwen die buitenechtelijke seks hebben gehad. Maar tot dusverre is de straf slechts één keer voltrokken, in 2002 bij een man die veroordeeld was wegens de moord op een vrouw en twee kinderen. In 2016 sprak een shariarechtbank de doodstraf uit tegen Abdulazeez Inyass die gezegd had dat een soefi-geestelijke ‘groter was dan Mohammed’. De straf werd niet uitgevoerd, omdat de gouverneur van de staat Kano weigerde het vonnis te ondertekenen. Inyass zit nog steeds in de gevangenis.