Nigeriaanse oud-dictator Abacha moet 236 miljoen euro gestolen overheidsgeld weer inleveren

Een bank in de hoofdstad van Jersey, St Helier. Het Kanaal-eiland wordt al jaren bekritiseerd omdat er geld verkregen uit corruptie zou worden ondergebracht. Beeld Reuters

De honderden miljoenen maken deel uit van de naar schatting 3,5 miljard euro overheidsgeld die Abacha met zijn bondgenoten achterover zou hebben gedrukt. De generaal greep in 1993 de macht met een militaire coup. Hij leidde tot zijn dood in 1998 een van de meest corrupte regeringen van Nigeria.

Volgens de autoriteiten van Jersey was het geld geparkeerd op een rekening die formeel toebehoorde aan een brievenbusfirma, genaamd Doraville Properties Corporation. In werkelijkheid was het geld eigendom van een zoon van Abacha, aldus Jersey. Dit eiland wordt al jaren gebruikt door onder andere corrupte politici uit derdewereldlanden om overheidsgeld weg te sluizen. Volgens de regering van Jersey stond het buiten kijf dat de 236 miljoen euro ‘verkregen was door corruptie’.

De miljoenen werden in 2014 bevroren door een rechtbank. Volgens de openbare aanklager van Jersey, Robert MacRae, toont de Abacha-zaak aan dat het Kanaaleiland ‘serieus zaak maakt van het aanpakken van internationale financiële misdaad en witwassen’. Het geld zal worden verdeeld onder Nigeria, de VS en Jersey. De exacte verdeling is nog niet bekend.

Verdeling onder bevolking

Volgens de Amerikaanse autoriteiten hebben Abacha, zijn familie en aanhangers van de generaal ook banken in de VS gebruikt om een deel van de gestolen miljarden onder te brengen of wit te wassen. Zwitserland was ook een geliefde bestemming van de Abacha’s om geld onder te brengen. Vorig jaar gaven de Zwitserse autoriteiten 266 miljoen euro terug aan Nigeria dat geparkeerd stond op bankrekeningen. Het was eerder ondergebracht in Luxemburg.

De regering van president Muhammadu Buhari kondigde toen aan dat de honderden miljoenen zouden worden verdeeld onder zo’n driehonderdduizend Nigerianen. Zij zouden maandelijks zo’n twaalf euro krijgen. Buhari beloofde tijdens de verkiezingen van 2014 dat het terughalen van het gestolen geld een topprioriteit zou zijn van zijn regering.

Zwitserland heeft in de afgelopen tien jaar aan Nigeria naar schatting zo’n 887 miljoen euro teruggegeven dat was gestald op rekeningen in het land. Volgens een schatting van de VN heeft Nigeria, dat jaarlijks miljarden verdient aan de olie-export, tussen 1960 en 1999 zo’n 355 miljard euro verloren aan corrupte praktijken van opeenvolgende regeringen.