Nigeria verbiedt als eerste land buitenlandse modellen in reclames

Het verbod geldt voor ‘elke advertentie die gericht is op of wordt weergegeven op de Nigeriaanse advertentieruimte’, zo kondigde de Nigeriaanse reclametoezichthouder vorige week aan. Op dit moment moeten bedrijven al een boete betalen voor het inzetten van buitenlandse modellen, omgerekend ongeveer 240 euro per stuk. Maar binnenkort moet het helemaal afgelopen zijn met witte mensen in de hoofdrol in Nigeriaanse reclamespotjes.

Een dergelijk verbod is een primeur in de internationale reclamewereld. Volgens de aankondiging komt de stap voort uit het beleid van de Nigeriaanse regering voor ‘de ontwikkeling van lokaal talent en inclusieve economische groei’. Ook schrijft de reclameraad over ‘noodzakelijk acties om de Nigeriaanse reclame-industrie te laten groeien’, een industrie waar vorig jaar naar schatting 450 miljoen euro in omging.

Ban on the use of Foreign Models and Voice-Over Artists on the Nigerian Advertising Medium/Media pic.twitter.com/5pICTqOUt1 — Fed Min of Info & Cu (@FMICNigeria) 23 augustus 2022

Nigeria heeft de grootste economie van Afrika en met 200 miljoen inwoners voor veel bedrijven een interessante markt. Het financiële concern PricewaterhouseCoopers voorspelt dat de entertainment- en media-industrie in Nigeria de komende vijf jaar sneller zal groeien dan waar ook ter wereld. De verwachting is dan ook dat de maatregel veel werkgelegenheid zal creëren voor talent van eigen bodem.

‘Alle voice-overs hadden Britse accenten’

Hoewel de wet alle buitenlanders uitsluit, lijkt die vooral gericht tegen de oververtegenwoordiging van witte acteurs en modellen. ‘Als je tien tot twintig jaar geleden de commercials zou bekijken, zou ik zeggen dat ze bijna fiftyfifty waren als het gaat om buitenlandse gezichten. En alle voice-overs hadden Britse accenten’, vertelt Steve Babaeko, voorzitter van de nationale vereniging van reclamebureaus, aan de Britse krant The Times.

Voor een deel komt dat door grote multinationals als Coca-Cola die hun wereldwijde campagne gewoonweg hergebruiken in de voormalige Britse kolonie. Maar ook veel Nigeriaanse merken gebruiken buitenlanders als hun vaste gezicht of stem.

De afgelopen jaren zag Babaeko al langzaam verandering plaatsvinden in de Nigeriaanse reclamewereld, aangewakkerd door ‘een nieuw gevoel van trots’ onder de bevolking. Hij denkt dat de wet goed aansluit op de wens van jongeren om zichzelf in de media vertegenwoordigd te zien. ‘Mensen zullen zeggen: we zijn met ongeveer 200 miljoen. Wil je me vertellen dat je geen inheemse modellen voor deze commercial kon vinden?’, zegt Babaeko.

Guinness

Waar veel Nigerianen de stap met enthousiasme hebben ontvangen, zijn er ook mensen die zich zorgen maken over de mogelijke negatieve gevolgen. De vraag is vooral hoe internationale bedrijven met de wet om zullen gaan. Lopende campagnes worden niet meteen op 1 oktober afgekapt, maar de reclameraad zegt de looptijden niet te verlengen en ook geen hergebruik toe te staan van advertentiemateriaal waarin buitenlanders zijn ingezet.

Biermerk Guinness, populair en wijd verkrijgbaar in veel Afrikaanse landen, had zijn strategie eerder al aangepast. De huidige reclamecampagne voor de Afrikaanse televisie is door een Nigeriaanse regisseur geschoten in Lagos, de grootste stad van Nigeria, en toont voornamelijk lokale modellen.