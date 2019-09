Nigeria repatrieert 600 burgers uit Zuid-Afrika vanwege xenofobisch geweld

Afgelopen zondag waren in Johannesburg weer aanvallen op migrantenwinkeltjes. Daarbij vielen twee doden. Een week eerder vielen er tien doden. Beeld AP

De Nigeriaanse burgers zullen binnenkort per vliegtuig worden gerepatrieerd. Dat heeft de Nigeriaanse consul-generaal in Johannesburg, Godwin Adamu, maandag laten weten aan persbureau AFP. Het gaat om Nigerianen die het land zo snel mogelijk willen verlaten omdat ze zich niet meer veilig voelen. De kosten van de operatie wil Nigeria verhalen op Zuid-Afrika, dat te weinig zou doen om de vreemdelingenhaat te beteugelen.

Vorige week braken er dodelijke gevechten uit in Johannesburg, waarbij zeker tien mensen omkwamen. De aanvallen leken vooral gericht op de Nigeriaanse migranten. Veel Nigeriaanse winkeltjes in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad werden geplunderd en vernield. Ook zondag was het weer raak. Auto’s en gebouwen stonden in brand. Tientallen Zuid-Afrikanen liepen door de stad terwijl ze zongen dat de ‘buitenlanders terug moeten naar hun eigen land’, zo berichten lokale media.

Migratie

In Zuid-Afrika is een sterk xenofoob sentiment ontstaan. Het land is een magneet geworden voor Afrikaanse migranten, omdat het een van de sterkste economieën van het continent heeft. Volgens de Verenigde Naties wonen nu zo’n vier miljoen migranten in het land. De banen liggen echter niet voor het oprapen. Bijna een derde van de bevolking is werkloos. Bij de Zuid-Afrikanen heerst het gevoel dat de migranten het werk inpikken.

De Nigeriaanse woede over de geweldsuitbarstingen is groot. Vorige week volgden in Nigeria tegenaanvallen op Zuid-Afrikaanse winkeltjes en bedrijven. Zuid-Afrika sloot om die reden zelfs tijdelijk zijn ambassade. In oktober ontmoeten de leiders van beide landen elkaar om de situatie te bespreken.

De Zuid-Afrikaanse president, Cyril Ramaphosa, heeft de aanvallen op migranten in zijn eigen land veroordeeld. Hij zei tegen zijn bevolking dat de meerderheid van de migranten volgens de wet leeft en op een vreedzame manier zaken probeert te doen.

Het is de vraag of de Zuid-Afrikaanse president de geest daarmee weer in de fles krijgt. Zuid-Afrika heeft de afgelopen jaren vele incidenten gezien van xenofobisch geweld tegen Afrikaanse migranten. In 2008 waren er aanvallen tegen gemeenschappen uit Mozambique, Malawi en Zimbabwe. In 2015 werden honderden winkels en huizen geplunderd, veelal van moslims. Dit jaar was er in maart nog een golf van geweld, waarbij honderd Zuid-Afrikanen winkels van buitenlanders stuksloegen.