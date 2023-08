Niger zou Ecowas’ achtste militaire missie zijn, maar lidstaten zijn het fel oneens

Demonstranten in Niamey, de hoofdstad van Niger, eisen het vertrek van Franse militairen. Beeld ANP / EPA

De economische unie van West-Afrikaanse landen, Ecowas, sprak zondag strenge sancties uit na de staatsgreep in Niger, en sluit militair ingrijpen niet uit. Mocht het tot een interventie komen, dan zou dat de achtste militaire missie in 33 jaar onder auspiciën van Ecowas zijn.

Sinds 1990 heeft Ecowas, waarin vijftien landen verenigd zijn, een militaire arm genaamd Ecomog (Economic Community of West African States Monitoring Group). Direct dat jaar stuurde het verbond drieduizend militairen voor een vredesmissie naar Liberia, waar een bloedige burgeroorlog woedde. Daarna volgden interventies in Sierra Leone (1997) en Guinee-Bissau (1999). In 2003 was er een tweede missie in Liberia en een in Ivoorkust, na een mislukte staatsgreep. Ook in Mali traden Ecowas-troepen aan na een coup in 2013. De laatste interventie was in Gambia, toen president Yahya Jammeh weigerde plaats te maken voor zijn opvolger na een verloren verkiezing.

In de jaren zestig vonden in Afrika, waar in veel landen de kolonisator net vertrokken was, 41 staatsgrepen plaats. Daarna daalde het aantal coups gestaag. Vooral na de eeuwwisseling was het redelijk rustig. De laatste jaren neemt de politieke onrust echter weer toe. Alleen al in westelijk Afrika werd in Guinee (2019), Mali (2021) en Burkina Faso (2022) de macht gegrepen met een coup, in Guinee-Bissau mislukte een staatsgreep in 2021. Mali, Guinee en Burkina Faso steunen de coupplegers in Niger en zijn tegen de sancties. Mali en Burkina Faso zeggen daarbij dat zij elk militair ingrijpen door Ecowas-landen in Niger als oorlogsverklaring aan hun adres zien.