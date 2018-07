Nigel Farage jutte Donald Trump op voor de aanval op Theresa May

In een interview met tabloid The Sun haalde Donald Trump donderdagavond hard uit naar de Britse premier Theresa May. Zijn aanval lijkt te zijn ingestoken door de Britse politicus Nigel Farage.

‘MAY HAS WRECKED BREXIT. US DEAL IS OFF.’ Trots presenteerde The Sun in de late donderdagavond een spraakmakende primeur. In een exclusief interview met het Britse tabloid had Donald Trump gezegd dat May kan fluiten naar een Brits-Amerikaans handelsakkoord, de hoofdprijs van Brexit, als ze met een half been in de Europese Unie blijft staan. De Amerikaanse president voegde eraan toe dat Mays grote rivaal Boris Johnson een betere premier zou zijn geweest. De grote man achter deze politieke bomaanslag lijkt Nigel Farage te zijn, de beste vriend die Trump heeft op het eiland.

Voor May is het interview een nieuwe vernedering, temeer omdat ze op het moment dat de krant werd opgemaakt met haar man, de Trumps en de Marlborough-familie bij een galadiner zat in Blenheim Palace, het paleis nabij Oxford waar Winston Churchill werd geboren. Het interview was gehouden in Brussel waar Trump de Navo-top op stelten had gezet en was afgenomen door chef politiek Tom Newton-Dunn, die trots poseerde met de omstreden wereldleider. Dat The Sun de scoop heeft gekregen, is geen toeval. Eigenaar Rupert Murdoch is een goede maat van de president.

Leeglopen

Vorig jaar had de persbaron al eens geregeld dat zijn Times een interview met Trump kreeg, indertijd afgenomen door Michael Gove, een Brexitgezinde minister. Kritisch zijn deze interviews vaak niet te noemen. De interviewer zet zijn recorder aan en laat de geïnterviewde leeglopen. Zo ging Trump in The Sun vijf rijk-geïllustreerde pagina’s lang tekeer tegen May (‘Ik vertelde haar hoe ze Brexit moest aanpakken, maar ze luisterde niet’), burgemeester Sadiq Khan (‘Hij heeft Londen onveiliger gemaakt’) en de hoofdstad Londen (‘Waarom zou ik daar blijven als ik niet welkom ben?’).

Terwijl het nieuws over het interview zich verspreidde, verklaarde Nigel Farage bij het lichtvoetige politieke BBC-programma This Week dat hij Trump en diens naasten had opgejut om uit te halen naar Mays Brexit. ‘Ik vind het leuk om met hen te babbelen’, zei de voormalig UKIP-leider eufemistisch. Dat hij het interview geregeld heeft wilde hij bevestigen noch ontkennen.

Later vandaag bezoeken May en Trump een Brits-Amerikaanse legeroefening, gevolgd door een lunch en persconferentie. Trumps interventie heeft de politieke problemen van May danig vergroot.