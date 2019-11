Nigel Farage daagt Boris Johnson uit: neem afscheid van je Brexitakkoord of we gaan de strijd aan

Nigel Farage, de leider van de Brexitpartij, staat de pers te woord bij de presentatie van zijn programma voor de verkiezingen van 12 december. Beeld Alberto Pezzali / AP

De dreigende taal van de 55-jarige oerbrexiteer komt niet als een verrassing. Donderdagavond had de Amerikaanse president Donald Trump via een telefonisch interview in Farage’s radioshow op de praatzender Leading Britain’s Conversation gezegd dat het Brexitakkoord een sta-in-de-weg is voor een vrijhandelsakkoord met de Amerikanen. Dat wordt door Johnson, die op zijn campagnepad vooral ziekenhuizen aandoet, ontkend.

Tevens had de Amerikaanse president de Britse premier opgeroepen om een akkoord met zijn wapenbroeder Farage te sluiten. Het is ongebruikelijk dat een buitenlandse leider zich bemoeit met de verkiezingen in een ander land. Voor Johnson is de interventie van Het Witte Huis een nadeel, omdat Trump bepaald niet populair is in het Verenigd Koninkrijk, zelfs niet bij Brexit-gezinden.

Sterker, het kan bovendien in het voordeel werken van Jeremy Corbyn. Bij de start van Labours verkiezingscampagne, donderdag in Zuid-Londen, had de socialist de nadruk gelegd op het gevaar dat de gratis gezondheidszorg, na de oorlog door Labour opgericht, bij een Brits-Amerikaans handelsakkoord ten prooi zal vallen aan Amerikaanse farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars.

Als Johnson het aanbod van Farage weigert, gaat de Brexitpartij naar elk huishouden een folder sturen waarin wordt uitgelegd waarom Johnsons Brexitakkoord geen ‘echte’ Brexit is. Uit peilingen is echter gebleken dat tweederde van de Farage-aanhang het akkoord wel best vindt. De verwerping ervan zou immers het risico vergroten dat er uiteindelijk helemaal geen Brexit komt.

Gevaarlijker is daarom zijn dreigement om in elk kiesdistrict de strijd aan te gaan.

Verdeelde Brexitstem

De Conservatieven vrezen dat kandidaten van Labour of de Liberaal-Democraten een betere kans maken als de Brexitstem verdeeld raakt. Bij vorige verkiezingen heeft dat de Tories meerdere zetels gekost, zoals eerder deze zomer nog in Wales. De Conservatieve Brexitveteraan Iain Duncan Smith benadrukte eerder deze week dat de Conservatieve Partij de echte Brexitpartij is.

De kans op een pact is gering omdat Dominic Cummings, de strateeg achter Johnson, een grondige hekel heeft aan Farage en zijn partij. Cummings is optimistisch, omdat hij verwacht dat de Brexitpartij vooral stemmen gaat afsnoepen van Labour. Veel Labourbrexiteers zouden het immers niet kunnen opbrengen om Conservatief te stemmen.

Tactisch stemmen zal sowieso een belangrijke rol gaan spelen bij deze verkiezingen. Een gerenommeerde opiniepeiler heeft berekend dat de Conservatieven met gemak gaan winnen als kiezers op hun eerste voorkeur stemmen. Voor EU-gezinde stemmers is het daarom noodzakelijk tactisch te gaan nadenken.