Nigel Farage, boegbeeld van Brexit, verlaat de politiek

Nigel Farage in 2016. Beeld AP

Nigel Farage vindt het ‘na bijna 30 jaar in de actieve politiek’ mooi geweest, zegt hij op Twitter. ‘Ik heb bereikt wat ik van plan was. (..) Mijn levenswerk was: ons uit de Europese Unie krijgen’, aldus Farage. ‘We hebben de brexit gekregen. Het is niet perfect, maar nu met het vaccin zien we er de voordelen van’, verwijst hij naar de vaccinatiecampagne van Groot-Brittannië. Of hij echt vertrekt, valt te bezien. Farage heeft al een paar keer een comeback gemaakt, wat hem de bijnaam ‘de Frank Sinatra van de Britse politiek’ bezorgde.



De 56-jarige gaat niet met pensioen, maar stapt wel uit de actieve partijpolitiek. ‘Ik denk dat ik mijn bijdrage heb geleverd. Maar er zijn nog veel andere dingen waar ik me mee bezig wil houden, in het bijzonder de toenemende invloed van de Chinese communistische partij’, aldus Farage. Ook zegt Farage zich te willen inzetten voor milieuzaken als schone oceanen en het planten van bomen. Hij blijft naar eigen zeggen actief ‘in de media en op sociale media’.

This is why I’m standing down as leader of Reform UK.



I will continue to play my part through the media, social media and new projects.



My thanks go out to the many millions that helped change the course of history forever. pic.twitter.com/F9m0sCAW57 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 6 maart 2021

Farage was in 1993 een van de oprichters van UK Independence Party (UKIP). Van 2006 tot 2009 en van 2010 tot 2016 was hij de voorman van de eurosceptische partij en tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in 2020 was hij lid van het Europees Parlement, waar hij medevoorzitter was van de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Democratie. Onder druk van Farage besloot de Conservatieve premier David Cameron in 2013 een referendum over het EU-lidmaatschap te houden.

In 2016 vertrok Farage bij UKIP en enkele jaren later werd hij leider van de Brexit Party. Eerder dit jaar, na de voltooiing van Brexit, ging de partij over in Reform UK. Deze libertaire partij richt zich nu vooral tegen de lockdownpolitiek van premier Boris Johnson. Onder leiding van zijn vriend Richard Tice gaat Reform UK campagne voeren voor de plaatselijke verkiezingen die in mei worden gehouden. Farage zegt dat hij graag nog een erefunctie binnen die partij wil vervullen.

Nigel Farage heeft door de jaren zeven keer geprobeerd om een zetel te bemachtigen in het Lagerhuis, maar dat is hem nooit gelukt. Desondanks is hij een van de invloedrijkste Britse politici van de afgelopen 25 jaar geworden. Normaal gesproken zou hem dat een plekje in het Hogerhuis hebben opgeleverd, als Lord Farage, maar daarvoor ligt hij te slecht bij de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. De Tories hebben Farage altijd gezien als een luis in de pels.