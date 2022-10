Nieuwste boosterprik tegen corona jaagt voor- én tegenstanders in gordijnen

Een man haalt zijn prik bij de najaarscampagne tegen corona. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het is, zegt hoogleraar gezondheidscommunicatie Julia van Weert (UvA), ‘echt een inkoppertje voor vaccinsceptici’. De nieuwste boosterprik tegen corona mag dan keurig volgens alle spelregels zijn goedgekeurd, aan één ding ontbreekt het: een goede uitleg waaróm de ‘BA.4/5’-prik eigenlijk nodig is.

En dat terwijl de booster in het buitenland tot ophef leidde en op internet al de bijnaam de ‘achtmuizenprik’ kreeg, omdat hij slechts zou zijn getest op acht proefdieren. ‘Laat u vooral boosteren. Acht muizen zijn u voorgegaan’, luidt een van de talloze schamperende commentaren die afgelopen weken rondgingen.

Een ‘inkoppertje’ blijkt het ook voor een heel andere groep critici, aan de andere kant van het spectrum, onder de ongeveer 75 procent van de Nederlanders die zich wél willen laten boosteren. Want waarom wordt de nieuwe prik niet al meteen ingezet? Omdat men eerst de 2,9 miljoen oude boosters ‘op wil maken’, zo liet het ministerie zich deze week ontvallen.

Mooi is dat: dus de meest kwetsbare mensen die nu worden geprikt, krijgen een verouderde booster, zo luidde het stormpje van kritiek dat deze week opstak.

Seizoensbooster

Inzet van alle commotie is een prik die drie weken geleden werd toegelaten tot de Europese markt: een booster van fabrikant Pfizer tegen de BA.4- en BA.5-varianten van het coronavirus, de varianten die momenteel 98 procent van alle Nederlandse besmettingen veroorzaken. De nieuwe prik volgt de seizoensbooster op die begin september op de markt kwam, en waarmee men momenteel boostert. Die is echter afgestemd op (onder meer) de ‘BA.1’-versie van de omikronvariant. En die variant is alweer nagenoeg verdwenen.

Is de booster waarmee men op dit moment bejaarden en zieken bijprikt dus een afdankertje, terwijl de vernieuwde versie al op de plank ligt? Zo zit het niet, zegt programmamanager Hans van Vliet (RIVM), die een presentatie bijwoonde van de nog ongepubliceerde cijfers. ‘De verschillen zijn puur theoretisch. Het zijn allebei boosters gericht tegen omikron. En afgaand op de cijfers, beschermen ze beide even goed tegen de huidige varianten.’

Dat de BA.4/5-booster wordt ingezet, heeft dan ook een nogal praktische reden: dit is nu eenmaal de booster die momenteel bij Pfizer uit de fabriek komt. Bovendien wil men ‘een zo breed mogelijk palet aan vaccins beschikbaar hebben’, zegt een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat de booster goedkeurde. ‘Met natuurlijk de kanttekening dat de baten-risicobalans positief moet zijn.’

Nakomeling

Bij dat laatste wringt echter de schoen bij mensen die toch al wantrouwig waren over vaccins. De nieuwe booster is immers alleen getest op proefdieren: een test bij zo’n honderd mensen loopt nog. Geen probleem, omdat het vaccin niet wezenlijk van recept is veranderd, beklemtonen vaccinexperts. Alleen de precieze instructie die het lichaam in chemische taal te horen krijgt op welke variant het moet reageren, is iets bijgewerkt. Met de jaarlijkse griepprik gaat dat net zo, vertelt vaccinoloog Ben van der Zeijst (LUMC). ‘De bijwerkingen veranderen niet, want het vaccinplatform is niet veranderd. Men doet er alleen een nieuwe cassette in.’

Sinds 2015 hoeft men voor de jaarlijkse griepprik inderdaad geen patiëntenproeven meer te doen. De Europese toelatingsinstantie EMA besloot bij de goedkeuring van de BA.4/5-booster af te gaan op de cijfers van de BA.1-booster. Die werd getest op 750 personen. Tegelijk zette men ook een patiëntenproef op, die nog niet is afgerond.

Die uitleg ontbreekt in de overheidscommunicatie, is de kritiek van hoogleraar gezondheidscommunicatie Van Weert. ‘Als buitenstaander vraag je je af: waarom loopt er dan eigenlijk nog een proef op mensen, als het niet nodig is? Nu moeten we maar aannemen dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Terwijl mensen dat graag zelf willen kunnen bepalen. Daarom is het zo belangrijk dat je de burgers meeneemt, het hele verhaal vertelt, aangeeft waar de onzekerheden zitten en uitlegt waarom experts denken dat deze koers de beste is.’

Daarvoor lijkt het intussen te laat. ‘Miljoenen Europeanen worden straks geprikt met het gloednieuwe mRNA-product, dat slechts getest is op acht muizen’, foeterde Blackbox-tv, een kanaal voor ‘vrije denkers’. ‘Maar dat mag je niet weten. Anders kom je niet meer prikken’, meldde Thierry Baudet aan zijn kwart miljoen Twittervolgers.

Dramatische toename

Wat wetenschappers meer verdeelt, is of de bijgewerkte booster echt wel zoveel meerwaarde heeft. Steeds weer een nieuwe booster, nu nóg meer bijgewerkt: het zou vooral spierballenvertoon zijn van de fabrikanten, vinden critici. In de Verenigde Staten besloot vaccinbeoordelaar en kinderarts Paul Offit om die reden tégen markttoelating te stemmen. ‘Ik wil duidelijk bewijs zien van een sterke toename in neutraliserende antistoffen, meer dan wat we zagen tegen BA.1, voordat we een nieuw product lanceren’, zei hij tegen Time. ‘Dat is het minste wat we verschuldigd zijn.’

Van Weert snapt de kritiek: ‘Mensen nemen een vaccin toch vanwege de werkzaamheid. En je doel is om mensen een geïnformeerde beslissing te laten nemen.’

De vernieuwde booster werd twee weken geleden zonder veel tamtam toegelaten tot de Europese markt, en wordt ergens de komende maanden toegevoegd aan het arsenaal in de prikstraat, opnieuw zonder dat burgers daar veel over zullen horen. Geen opzet, bezweren alle betrokkenen, al bezorgt het mensen die het zaakje toch al niet vertrouwden vooral het gevoel dat men iets probeert te verhullen.

Geen ruimte voor maatwerk

Van Weert zou ervoor pleiten dat wie een boosterprik wil bij de prikstraat kan kiezen: de nieuwste booster, of toch liever de vorige. Maar dat zou te veel gedoe zijn, zegt Van Vliet. ‘We moeten gewoon in snel tempo boosteren. Daarbij is geen ruimte voor dergelijk maatwerk.’

Hoogleraar Van Weert zucht hoorbaar aan de telefoon. ‘De mensen die de booster willen, komen toch wel. Maar als het je strategie is om ook de twijfelaars mee te nemen, zou ik mensen die dat willen goede informatie geven over de verschillen, en de mogelijkheid geven een ander vaccin te krijgen. Nu gooi je toch weer olie op het vuur: o jee, je mag niet eens kiezen.’

We gaan natuurlijk geen aan BA.5 aangepaste vaccins geven voordat BA.5 alweer helemaal weg is, dat is immers logischer dan nu al BA.5 aanbieden aan alle ouderen en kwetsbaren in de griepprik groep nietwaar?

