Nieuwste aflevering van Bunga Bunga-soap: Berlusconi vrijgesproken in omkopingszaak

Voormalig premier Berlusconi op 3 oktober in Milaan. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Die zaak, die Berlusconi zowel zijn premierschap, een gigantische bedrag aan advocatenkosten als zijn tweede huwelijk kostte, draait om de seks die hij zou hebben gehad met een minderjarige prostituee annex Marokkaanse nachtclubdanseres, Karima El Mahroug, in Italië beter bekend als Ruby Rubacuori – Ruby de hartendief.

Danseres Karima El Mahroug, bijgenaamd Ruby. Berlusconi heeft haar naar verluidt 5 miljoen euro beloofd als zij voor de rechters zou verklaren dat hij niet wist dat zij minderjarig was toen zij seks met elkaar hadden. Beeld afp

Voor dat vergrijp werd hij in 2013 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, maar al na een jaar werd dat vonnis in hoger beroep vernietigd omdat er volgens de rechter toch geen sluitend bewijs was dat Berlusconi wist hoe oud Ruby in werkelijkheid was. Bovendien werden tijdens dat hoger beroep ook een aantal andere getuigen opgetrommeld die opeens onder ede verklaarden dat er in feite weinig gebeurd was tijdens de gewraakte bunga-bunga-avond.

Een van die getuigen was de pianist Danilo Mariani, die de muziek verzorgde tijdens de opwindende feestelijkheden. Hij verklaarde onder ede dat het fysieke contact tussen Berlusconi en de vrouwen op het feestje beperkt bleef tot een handdruk.

Volgens de openbaar aanklager zei hij dat vooral omdat Berlusconi tussen 2011 en 2015 meer dan 10 miljoen euro aan meer dan twintig getuigen betaald zou hebben om ze hun getuigenis aan te laten passen, maar de rechter in Siena was het daar donderdag niet mee eens. Mariani werd eerder weliswaar veroordeeld tot twee jaar cel vanwege meineed want er was wel degelijk meer contact geweest tussen Berlusconi en zijn vrouwelijke gasten dan een handdruk alleen. Maar het hof achtte het niet bewezen dat de pianist voorafgaand aan die meineed ook steekpenningen zou hebben aangenomen.

Bunga-bunga-soap

En zo werd donderdag wederom een nieuwe aflevering toegevoegd aan die pijnlijke, maar o-zo Italiaanse soap – begonnen toen een bejaarde premier zijn broek uittrok – die wereldwijd bekend kwam te staan als bunga-bunga: een Afrikaanse term waarvan de formele herkomst is terug te voeren tot de inmiddels overleden Libische dictator Muammar Kadhafi, maar waarvan iedere Italiaan weet dat de werkelijke betekenis slaat op het geluid van tientallen miljoen burgers die hun hoofden tegen de muur beuken uit pure schaamte voor de strapatsen van hun leider.

Overigens betekent het positieve vonnis van donderdag niet dat de multimiljardair vanaf nu volledig kan ontspannen. Behalve pianist Mariani wordt Berlusconi vervolgd voor nog twee gevallen waarin sprake zou zijn van omkoping tijdens het bunga-bunga-proces.

Maar dat zal Berlusconi vermoedelijk niet al teveel beroeren. Sinds hij begin jaren negentig voor de eerste keer premier werd, is hij bijna tachtig keer voor de rechter gedaagd voor onder meer banden met de maffia, belastingfraude, omkoping en seks met een minderjarige. ‘Jarenlang heb ik ten minste drie middagen per week samen met mijn advocaat meer dan 3.600 hoorzittingen voorbereid’, verzuchtte hij in 2017 in een interview.

Maar omdat Berlusconi schuldigverklaringen inmiddels net zo gemakkelijk lijkt te omzeilen als zijn eigen kaalheid, bleef in al die jaren slechts één veroordeling overeind staan, namelijk die voor belastingontduiking in 2013 – de bijbehorende vierjarige gevangenisstraf werd echter vrij rap na het vonnis omgezet naar een taakstraf in een bejaardentehuis.