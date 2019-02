Nieuwkomers kunnen vanaf maart weer staatsexamen Nederlands doen

Minister van Engelshoven Beeld ANP

In oktober schrapte minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs de toets omdat gemaakte examens, opdrachten en complete uitwerkingen op sociale media bleken te circuleren. Hierdoor konden 4.000 nieuwkomers tijdelijk geen examen doen en niet verder met hun inburgeringscursus.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Engelshoven dinsdag dat ze de examinering voor nieuwkomers vanaf maart wil hervatten. Het zogenoemde NT2-examen wordt met name afgelegd door volwassenen die Nederlands moeten leren als onderdeel van hun inburgering, of als ze in Nederland willen werken of studeren. Zij kunnen examen doen op mbo- of hbo/wo-niveau.

Om incidenten in de toekomst te voorkomen, zullen er komend jaar acht toetsingsmomenten worden georganiseerd met steeds unieke examens. Eerder werden er vrijwel wekelijks examens afgenomen, die vaak onderdelen bevatten van eerdere toetsen. Twee van de toetsingsmomenten vinden plaats voor de zomer, zodat nieuwkomers hun NT2-diploma op tijd op zak hebben om zich voor het daaropvolgende schooljaar aan te melden voor een opleiding.