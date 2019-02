Nieuwelingen Denk en FvD veroveren de provincie met rappers en luchtverkeersleiders

Goedemiddag,

Denk en Forum voor Democratie hebben hun lijsten rond voor de Provinciale Statenverkiezingen, al was het in sommige provincies met hangen en wurgen. De coalitie kan het zich niet veroorloven om al te veel aan die verkiezingen te denken: aan het pensioen en het klimaat hebben de regeringspartijen nog twee zware kluiven.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

VERKIEZINGEN OP KOMST

Nieuwkomers Denk en FvD doen overal mee

Voor jeugdige politieke partijen is het vullen van een volwaardige lijst voor de Tweede Kamer vaak al moeilijk genoeg, laat staan meedoen in alle twaalf provincies bij de Provinciale Statenverkiezingen. Omdat een grote partijorganisatie ontbreekt, kost het vaak zeeën van tijd om alle geïnteresseerden persoonlijk te spreken - en stijgt de kans op fractieconflicten, baantjesjagers en plotseling opspelende verborgen verledens aanzienlijk.

Dat Denk en FvD op 20 maart meedoen in iedere provincie, zoals de Kiesraad vandaag meldt, is dan ook een prestatie op zich. De afgelopen weken presenteerden de partijen al een aantal van hun lijsttrekkers. Zie bijvoorbeeld Noord-Holland, waar veteraan-luchtverkeersleider op Schiphol Johan Dessing (FvD) en Gideon Everduim (Denk) - in sommige kringen beter bekend als rapper Gikkels - de strijd met elkaar aangaan.

In sommige provincies was het schrapen voor de partijen. Zo doet Denk in Friesland maar met twee kandidaten mee, van wie er één de woordvoerder is voor de Tweede Kamerfractie. In Drenthe, Groningen (drie kandidaten) en Zeeland (vier) houdt het ook niet over. Om extra stemmen te trekken doen bij FvD kopstukken als Thierry Baudet (Noord-Holland en Zuid-Holland) en Theo Hiddema (Friesland en Limburg) zelfs in twee provincies mee.

Een belletje naar de Kiesraad leert dat dat geen probleem hoeft te zijn. Pas na de verkiezingen moeten gekozen kandidaten naar hun provincie verhuizen, als zij tenminste hun zetel willen innemen. Hiddema doet er daarom goed aan om nog even te wachten met de aanschaf van een vakantiehuisje in zijn geboortedorp Holwerd.

DEBAT VAN DE DAG

Koolmees’ ‘kernbom’ landt in de Kamer

Overheidspersoneel verlaat demonstratief de publieke tribune tijdens het pensioendebat met minister Koolmees. Beeld ANP

Wouter Koolmees wist dat hij zich heel wat op de hals haalde toen hij vorige week besloot om dan maar zonder de sociale partners met pensioenplannen te komen. De vakbonden kwamen superlatieven tekort om die ‘klap in het gezicht van werkenden en gepensioneerden’ door de minister van Sociale Zaken de grond in te boren.

Vergelijkbare kritiek klonk vandaag bij een pensioendebat in de Kamer. SP’er Bart van Kent nam een ‘kernbom in de onderhandelingen’ waar, terwijl GroenLinks-Kamerlid Paul Smulders sprak van een provocatie richting de bonden. Gijs van Dijk (PvdA) vergeleek de plannen met de uitbouw van een wankel huis met een slecht dak. En PVV’er Edgar Mulder zag ‘zelfs geen begin van een oplossing’, terwijl voor miljoenen een pensioenkorting dreigt.

Koolmees, die actievoerders van de vakbonden in de 66ste minuut van het debat zag weglopen om hun eis om de AOW-leeftijd op 66 jaar vast te zetten te onderstrepen, reageerde daarop door te wijzen op eerdere concessies die nog steeds op tafel liggen. Met zijn brief wilde hij slechts de noodzakelijke vernieuwing dichterbij brengen. Als ‘‘middelvinger’ of ‘dolk in de rug’ - om nog maar een paar kwalificaties aan te halen - was het zeker niet bedoeld.

TERUGBLIK OP HET DEBAT

VVD neemt nevel rond klimaat niet weg

De fractievoorzitters verzamelen zich bij Arib aanvang van het klimaatdebat in de Tweede Kamer.

Het klimaat blijft een breekbaar vaasje in de porseleinkast van Rutte III, bleek gisteren bij het debat over het klimaatbeleid. Een debat dat vorige week op verzoek van de hele oppositie nog werd uitgesteld omdat Dijkhoff - volgens velen de aanstichter van de klimaatheibel met zijn interview in de Telegraaf - niet kwam opdagen.

Gisteren was Dijkhoff er wel. En zoals te verwachten viel, zo kort na de mini-coalitiecrisis over het kinderpardon, sloeg de fractievoorzitter van de VVD een veel mildere toon aan. Zelfs een CO2-heffing voor de industrie is voor de liberalen geen taboe, als uit de doorrekening van het Klimaatakkoord blijkt dat zo'n heffing nodig is.

Toch liet de VVD zich niet vastpinnen op het halen van een CO2-reductie van 49 procent in 2030, zoals zeven partijen vorig jaar afspraken in het akkoord over de klimaatwet. ‘Die 49 procent is niet in beton gegoten’, sprak premier Rutte. En dat terwijl D66-leider Rob Jetten die doelstelling een uur eerder nog volstrekt helder noemde.

Zo blijft het toch wat nevelig rond de klimaatintenties van het kabinet-Rutte III.

EN DAN DIT NOG

Nooit meer wachten op de trein

Met de ‘metro’ van Utrecht naar Zwolle, en van Zwolle naar Arnhem: als het aan Stientje van Veldhoven ligt, kan dat in 2040. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil dat de treinen tussen negen grote Nederlandse steden tegen die tijd iedere tien minuten rijden, zegt zij in een interview met de Volkskrant. En die snelle trein naar Berlijn? Die moet er ook maar eens komen - desnoods met subsidie van de Europese Unie.

Waterschapspartij kookt van woede

Op 20 maart gaat Nederland niet alleen naar de stembus voor de Provinciale Staten, maar ook om te bepalen wie er de komende vier jaar plaatsnemen in de waterschappen. Voor hun campagnes krijgen waterschapspartijen echter geen cent subsidie of seconde zendtijd. Reden voor de Algemene Waterschapspartij om minister Arie Slob (Mediazaken) een woedende brief te sturen. ‘Een wanhoopsdaad’, noemt AWP-voorzitter Ron van Megen het.

Waterschappen beheren dijken en sluizen en zorgen voor de juiste waterstand en de zuivering van afvalwater. Beeld Marcel van den Bergh

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.