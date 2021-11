Nieuwe zorgpremies ontlopen elkaar (tot nu toe) nauwelijks, verzekeraars tasten diep in buidel om stijging te dempen

Beeld ANP

Een van de weinige zekerheden in het leven is dat de zorgkosten elk jaar stijgen, en de verzekeringspremie dus ook. Mensen worden ouder en krijgen meerdere ziektes tegelijk, waardoor ook hun hap uit het zorgbudget groter wordt. Nieuwe technieken en dure medicijnen stuwen de prijzen op, en ook de – alom begrepen – hogere salarissen voor zorgmedewerkers, die de overgrote meerderheid van de zorgkosten uitmaken, leiden tot extra zorguitgaven.

VGZ, vorig jaar nog het goedkoopst, laat de premie het duidelijkst stijgen. De basispremie wordt bij de verzekeraar 8,20 euro per maand duurder, zo’n 100 euro per jaar. De premie komt uit op 132,65 euro. De andere verzekeraars beperken de premiestijging tot ongeveer 3 euro (Zilveren Kruis en Menzis) en 4,90 euro per maand (CZ).

De verzekeraars tasten diep in hun reserves om de premiestijging te dempen. Achmea, moederbedrijf van Zilveren Kruis, zet 380 miljoen euro in, CZ ruim 200 miljoen, VGZ 180 miljoen en Menzis 112 miljoen.

Dat is nodig, schrijft Menzis in een persbericht, om ‘de onzekerheid door corona niet ten laste (te laten komen red.) van de premiebetaler. Het is voor de zorgverzekeraars lastig om in te schatten wat de zorgkosten in 2022 zullen zijn, omdat de impact van corona nog hoogst onzeker is. Niet alleen hoe het virus zich zal gedragen is ongewis, wat het zal doen met zorg die nog moet worden ingehaald is dat ook.

Catastrofe

Voor de coronakosten hebben de zorgverzekeraars geld gekregen van het rijk vanuit de catastroferegeling van het ministerie van Volksgezondheid. Maar omdat door de pandemie ook veel zorg níet doorging, hebben de verzekeraars geld overgehouden. Dat steken ze nu weer in demping van de premie. Waardoor belastinggeld via een ommetje weer bij de premiebetaler terugkomt.

Waar polisafsluiters dit jaar extra op moeten letten, zegt Mirjam Prins van vergelijkingssite Independer, zijn de budgetvarianten van de polissen van de grote verzekeraars. ‘Verzekeraars doen alsof deze polissen op een belangrijke manier verschillen van hun standaardpolissen, maar in feite zijn ze nagenoeg hetzelfde. Je hebt dezelfde app, dezelfde klantenservice, en ook precies dezelfde zorgverleners zijn gecontracteerd, waaronder alle ziekenhuizen.’ Het enige verschil in vergoedingsvoorwaarden is het percentage dat wordt vergoed bij zorgverleners waarmee de verzekeraar geen contract heeft. Prins: ‘Maar het belangrijkste verschil is de prijs. Daar kan de oplettende verzekerde mooi voordeel van hebben.’

Het verschil tussen de polissen kan oplopen tot ruim 14 euro, zoals bij Menzis het geval is. De premie van de standaardpolis stijgt doorgaans ook harder dan bij de basisvariant, zodat het premieverschil dit jaar weer is toegenomen.

Opvallend is ook dat de klassieke restitutiepolis, waarbij van alle zorgverleners de rekening volledig wordt vergoed, in zwaar weer verkeert. Drie restitutiepolissen, van Ohra, Nationale Nederlanden en Zorg en Zekerheid, zijn omgevormd tot combinatiepolissen. Dat betekent dat voor psychologische hulp en wijkverpleging de volledige vergoeding voor ongecontracteerde zorgverleners is komen te vervallen. Bij de andere restitutiepolissen stijgt de premie nog harder dan die van de normale polis.

Nog niet elke zorgverzekeraar heeft de premie bekendgemaakt. De prijsvechters wachten traditiegetrouw tot het allerlaatste moment. Zij hebben nog tot middernacht.