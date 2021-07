Nieuwe ziekenhuispatiënten ‘jonger’, besmettingscijfer stabiel op hoog niveau

Beeld Arie Kievit

Tweederde van nieuwe patiënten is jonger dan zestig

Vooral dertigers, vijftigers en ook tachtigplussers zijn de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis met corona. Bij twintigers is ook een toename te zien van het aantal nieuwe opnamen, maar deze toename is de laatste week iets minder groot. Tweederde van de nieuwe patiënten is jonger dan zestig, tijdens de piek in december was dit minder dan eenderde. Dat blijkt uit de cijfers over ziekenhuisopnamen die de Stichting Nice bijhoudt. Door de recente besmettingenexplosie stijgt inmiddels ook het aantal opnamen. Van zondag op maandag kwamen er in 24 uur tijd zelfs 63 nieuwe opnamen bij, waarvan 9 op de intensive care, blijkt uit cijfers van het LCPS. In een week tijd is het gemiddeld aantal nieuwe patiënten opgelopen van 12 naar 42 per dag. Ook de bezetting in de ziekenhuizen stijgt in rap tempo, deze week met 69 procent naar 361.

Besmettingscijfer stabiel op hoog niveau

De Nederlandse besmettingscijfers lijken te stabiliseren op hoog niveau, het weekgemiddelde neemt de afgelopen vier dagen nog maar nauwelijks toe. De afgelopen week zijn gemiddeld 10 duizend nieuwe coronabesmettingen per dag geregistreerd, wat een toename op weekbasis van 53 procent betekent. Dit groeitempo is nog hoog, maar fiks lager dan de 580 procent van een week eerder. In de veiligheidsregio’s Groningen en Utrecht loopt het aantal besmettingen nog maar nauwelijks op. Het weekgemiddelde percentage positieve testen vertoont een dalende lijn, deze week bleek 14,1 procent van de testen positief.

Strengere eisen voor Nederlanders die naar België, Duitsland en Frankrijk reizen

Sinds afgelopen weekend gelden opnieuw inreisbeperkingen voor vakantiegangers naar België en Duitsland. Een negatieve coronatest bij aankomst is verplicht, of een vaccinatie- of herstelbewijs. Een negatieve PCR- of antigeentest op naam voor Frankrijk mag voortaan nog maar een etmaal oud zijn sinds het moment van afname, in plaats van 72 uur. Daarnaast geldt opnieuw een registratieplicht voor reizigers naar Duitsland en Frankrijk. Een bliksembezoek naar Duitsland of België, van respectievelijk 24 of 48 uur blijft mogelijk zonder test of registratiebewijs. In Frankrijk kunnen onder andere musea vanaf 21 juli alleen nog bezocht worden met een ‘pass sanitaire’, waaruit blijkt dat de reiziger is gevaccineerd, onlangs getest of hersteld. Vanaf 1 augustus is dit ook vereist in horeca, winkelcentra, ziekenhuizen en andere medische locaties. Roemenië verandert zelfs van geen inreisbeperkingen naar een quarantaineverplichting bij aankomst voor ongevaccineerden.