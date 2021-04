Nieuwe zet in ‘schaduwoorlog’, Israël saboteert Iraans vrachtschip

Een satellietfoto van de Saviz bij de kust van Jemen van 1 oktober vorig jaar. Beeld AP

Dit heeft een Amerikaanse functionaris bevestigd aan de New York Times. De aanval met een mijn zou deel uitmaken van de ‘schaduwoorlog’ die Israël sinds 2019 voert tegen Iraanse vrachtschepen en olietankers. Iran heeft als vergelding de afgelopen tijd diverse keren Israëlische vrachtschepen aangevallen.

De Israëlische sabotage-actie kwam op de dag dat de VS en Iran indirecte besprekingen begonnen in Wenen om het internationale atoomakkoord weer nieuw leven in te blazen. Israël was faliekant tegen deze overeenkomst die moest voorkomen dat Iran een kernmacht zou worden. President Trump trok de VS in 2018 terug uit deze nucleaire deal.

De Israëlische regering zwijgt in alle talen over de aanval op de Saviz. Wel maken Teheran en Iraanse media er melding van. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het schip slechts lichte schade opgelopen. Het persbureau Tasnim, het mediakanaal van de machtige Revolutionaire Garde, meldt dat de Saviz werd getroffen door een mijn die aan de boeg van het schip werd bevestigd. Het schip bevond zich toen volgens Teheran voor de kust van Djibouti.

Drijvende basis

Volgens Tasnim opereert de Saviz in de Rode Zee, een cruciale zeevaartroute voor de wereldhandel, om Iraanse militairen te helpen. De Saviz zou logistieke hulp verlenen aan speciale militaire eenheden die Iraanse vrachtschepen en olietankers beschermen tegen onder andere piraten.

Maar Amerikaanse en Saoedische functionarissen verdenken het schip al jaren ervan een drijvende basis te zijn van de Revolutionaire Garde. Teheran zou de Saviz onder andere gebruiken om de Houthi-strijders in Jemen, die door Iran militair worden gesteund, te helpen bij het aanvallen van Saoedische olietankers en vrachtschepen. Saoedi-Arabië voert al jaren een luchtoorlog tegen de Houthi’s die flinke delen van Jemen in handen hebben.

Israël heeft de VS laten weten, aldus de Amerikaanse functionaris tegen de New York Times, dat de sabotage van de Saviz een vergelding was voor eerdere Iraanse aanvallen op Israëlische vrachtschepen. De Israelische premier Netanyahu beschuldigde Teheran in februari ervan verantwoordelijk te zijn voor een explosie op een vrachtschip, eigendom van een Israëlisch bedrijf, in de Perzische Golf.

#IRAN 🇮🇷 #ISRAEL 🇮🇱: The SAVIZ is the latest incident attributed to the covert shipping war between Iran and Israel. The four attacks since 25 February - occurring at ~2 week intervals - have occurred in the Gulf of Oman, eastern Mediterranean, Arabian Sea and southern Red Sea. pic.twitter.com/gwb00ZU5Vc — Ambrey Intelligence (@Ambrey_Intel) 7 april 2021

Zeecampagne

In maart meldde de Israëlische omroep Channel 12 dat het vrachtschip Lori werd getroffen in de Arabische Zee door een Iraanse raket. Daarvoor had Iran met de beschuldigende vinger naar Israël gewezen nadat een Iraans containerschip in de Middellandse Zee begin maart werd getroffen door een geheimzinnige explosie.

Met de zeecampagne tegen Iran, zo bevestigen Amerikaanse en Israëlische functionarissen tegen de New York Times, zou Israël de groeiende Iraanse invloed in de regio willen bestrijden. Ook hebben de sabotage-acties als doel om Teheran economisch te treffen, in het bijzonder de olie-export. Iran beschuldigt Israël er al jaren van achter de liquidaties te zitten van vooraanstaande atoomwetenschappers. Op deze manier zou Jeruzalem willen voorkomen dat Iran belangrijke nucleaire vorderingen boekt.