Nieuwe woningwet leidt tot spanningen in de coalitie: ‘Dit gaat om een ideologische keuze’

Premier Rutte (links) en ministers Kaag en De Jonge tijdens een schorsing op dag twee van de Algemene Beschouwingen, afgelopen september. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Daardoor kan minister De Jonge het nog moeilijk gaan krijgen om zijn nieuwe woningwet, die voorziet in de bouw van bijna 1 miljoen nieuwe woningen, dit jaar ongeschonden door de Tweede Kamer te krijgen.

Slechts enkele uren na de presentatie van het wetsvoorstel vloog de VVD er donderdagavond hard in door te stellen dat de partij er niets in ziet dat gemeenten straks verplicht worden om van de nieuwe woningen 30 procent sociale huurwoningen te bouwen. ‘Een absurd idee om dit in heel Nederland te gaan opleggen’, aldus VVD-Kamerlid Peter de Groot. ‘Deze minister wil de achterstandswijken van de toekomst over heel Nederland uitrollen.’

Verbazing

De VVD vindt dat in sommige steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, te veel sociale huurwoningen worden gebouwd en dat De Jonge er juist voor moet zorgen dat daar meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen uit de grond worden gestampt. Pas als die er komen, stemt de VVD volgens De Groot in met de wet.

De VVD-kritiek heeft ‘verbazing’ gewekt bij minister De Jonge, zei hij vrijdagochtend voor aanvang van de ministerraad, omdat de VVD iets eist dat al in het wetsvoorstel staat. Steden die al meer dan 30 procent sociale woningbouw hebben, zoals Amsterdam en Rotterdam, zullen via de nieuwe wet niet verplicht worden om nog meer sociaal bij te bouwen. Zij zullen juist worden aangespoord meer woningen in het middensegment bij te bouwen, benadrukte De Jonge al bij de presentatie van zijn voorstel.

Alleen gemeenten die momenteel weinig sociale woningbouw hebben, zoals sommige rijke dorpen in ‘t Gooi, ‘zullen een been bij moeten trekken’, aldus De Jonge. De minister noemt de kritiek van de VVD liefdeloos: ‘Als je het bouwen van 30 procent sociaal huurwoningen idioot noemt, is dat wel een hele liefdeloze manier van spreken over de grote nood die mensen ervaren om een woning te vinden.’

Het grote pijnpunt

Het VVD-Kamerlid De Groot zei vrijdagmiddag desgevraagd dat het ‘een voorbarige vraag is’ of zijn partij van plan is om tegen de nieuwe woningwet te stemmen. Wel nuanceerde hij zijn eerdere kritiek. Het probleem is volgens de VVD niet zozeer dat er überhaupt sociale huurwoningen worden gebouwd, maar dat ‘met name grote steden al veel sociale huurwoningen hebben en er in hun plannen nóg veel meer willen bijbouwen’.

Een stad als Rotterdam, met gemiddeld nu al 40 procent sociale huurwoningen, zou volgens de nieuwe wet de vrijheid hebben om minder sociaal bij te bouwen omdat ze al aan het landelijke gemiddelde van 30 procent voldoet. Maar wat de VVD betreft wordt Rotterdam verplicht om minder sociaal bij te bouwen en juist veel meer te investeren in het middensegment.

Ook deze uitleg kan niet op begrip rekenen in de rest van de coalitie. ‘Ik denk dat het echte pijnpunt van de VVD zit bij de eerlijke verdeling van de sociale woningen over álle gemeenten’, zegt het ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. ‘Als puntje bij paaltje komt, vindt de VVD het lastig dat de lusten en lasten eerlijk moeten worden verdeeld over het land. Dit is echt een ideologische keuze.’ Wat de ChristenUnie betreft ‘laat de VVD nu het masker zakken’.

Verkiezingsretoriek

Ook bij het CDA overheerst de ergernis. Kamerlid Derk Boswijk wijst erop dat het voormalig VVD-woonminister Stef Blok was die ooit concludeerde dat de woningmarkt ‘af’ was. ‘Dat is de oorzaak van de grote woningnood nu’, zegt hij, en net nu CDA-minister De Jonge die wil gaan aanpakken ‘trekt de VVD haar handen ervanaf’.

Als het wetsvoorstel later dit jaar in de Kamer wordt behandeld en het verzet bij de VVD houdt aan, wordt het nog spannend of de plannen een meerderheid halen. D66, maar ook linkse oppositiepartijen als GroenLinks en de PvdA zullen vermoedelijk instemmen met de wet, maar rechtse partijen als de PVV zijn lastiger te peilen. Minister De Jonge maakte vrijdag allerminst een bezorgde indruk. ‘Er is gewoon een grote parlementaire meerderheid voor deze aanpak en hier zijn afspraken over gemaakt.’ Hij wilde niet ingaan op de vraag of de VVD-kritiek louter verkiezingsretoriek is. ‘Ik wil nu aan het werk.’