Nieuwe wietwet Canada gaat in, gebruik en verkoop is nu legaal

Na Uruguay is Canada vanaf vandaag het tweede land ter wereld waar cannabis gelegaliseerd is voor recreatief gebruik. Een ruime meerderheid van de Canadese Senaat nam in juni een wet aan die dit mogelijk maakt.

De maanden tussen de officiële aanname van de wet en de uitvoering ervan werden gebruikt om het land voor te bereiden op marihuana in de openbare ruimte. Vijftien miljoen huishoudens kregen informatie in de bus over de nieuwe regels. Ook waren er informatiecampagnes om burgers op de hoogte te stellen van de naderende legalisatie.

Er staat nog lang geen marihuanawinkel op iedere hoek; in British Columbia ging woensdag om middernacht welgeteld één winkel open. In Ontario, de meest dichtbevolkte provincie in het land, gaat cannabis pas aankomende lente over de toonbank. Wel kunnen inwoners al online cannabis aanschaffen.

In de nieuwe wet staat onder meer hoe de drugs geteeld, gedistribueerd en verkocht mogen worden. Volwassenen mogen tot 30 gram gedroogde cannabis bij zich hebben in de openbare ruimte. Daaronder valt ook hun eigen auto. Mensen die met meer dan 30 gram betrapt worden, zijn strafbaar. Marihuana doorverkopen blijft verboden, tenzij het een officieel verkooppunt betreft. Telers moeten een vergunning van het ministerie van Gezondheidszorg hebben.

De regels rondom verkoop en gebruik worden door de afzonderlijke provincies ook aangepast en in sommige gevallen aangescherpt naar eigen inzicht. Zo moeten gebruikers minimaal 18 jaar zijn en is die minimumleeftijd in sommige provincies verhoogd naar 19.

