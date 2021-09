Nieuwe wet in Texas lijkt een voorbode van strengere abortuswetgeving in de rest van de VS

Abortusklinieken in de Amerikaanse staat Texas mogen vanaf woensdag geen abortussen uitvoeren na een zwangerschap van langer dan zes weken. Een nieuwe Texaanse wet stelt heel strenge grenzen aan het recht op abortus dat het hooggerechtshof ooit heeft vastgelegd voor het hele land.

De laatste abortus die de Whole Woman’s Health kliniek in de Texaanse stad Fort Worth dinsdag uitvoerde, vond plaats om vier minuten voor twaalf; 240 seconden later en de procedure was vanwege de nieuwe Texaanse abortuswet illegaal geweest.

‘Het was een absolute chaos’, zei Marva Sadler, een van de directeuren, woensdag tegen The New York Times. Op de waarschijnlijk laatste dag dat het nog kon, voerde haar kliniek het ongewoon hoge aantal van 117 abortussen uit. De wachttijden liepen op tot zes uur, waardoor niet alleen de wachtkamer overvol zat met wanhopige vrouwen die nog snel geholpen wilde worden, maar ook de parkeerplaats voor de kliniek afgeladen was.

De Texaanse run op abortussen, die dinsdagavond plaatsvond bij vrijwel alle abortusklinieken van de staat, was een reactie op de Senate Bill 8, een wet die sinds woensdag van kracht is en die abortussen die langer dan zes weken na de conceptie plaatsvinden, vrijwel volledig verbiedt. Alleen als de gezondheid van de moeder groot gevaar is, is er een uitzondering mogelijk. Voor vrouwen die zwanger zijn geworden na een verkrachting of incest, geldt die uitzondering niet. Omdat het gros van de vrouwen na zes weken niet eens weet dat ze zwanger zijn, maakt de Senate Bill 8, zoals de wet officieel heet, naar schatting zo’n 85 procent van alle abortussen in Texas onmogelijk.

Nu wordt er wel vaker anti-abortuswetgeving ingevoerd in de VS. Sinds het Amerikaanse hooggerechtshof in 1973 oordeelde dat ‘het recht op privacy (…) breed genoeg is om ook de beslissing te omvatten of een vrouw haar zwangerschap wil beëindigen’, ligt dat recht al onder vuur in de meer conservatieve delen van het land. Alleen al de afgelopen jaren zijn in zeker twaalf staten wetten aangenomen die vergelijkbaar zijn met de huidige Texaanse wet.

Federale wet uit 1973

Het grote verschil alleen is dat al die twaalf wetten uiteindelijk geblokkeerd werden door hogere rechters, omdat ze in tegenspraak waren met die federale wet uit 1973. Voor deze Texaanse wet lijkt dat niet te gelden. Sterker nog: deze wet werd woensdagavond juist niet geblokkeerd door het hooggerechtshof.

Reden: de juridisch ongebruikelijke vorm van de wet. Bij alle voorgaande anti-abortuswetgeving was het de taak van een openbaar aanklager om een vrouw of abortusarts namens de staat voor een rechter te slepen. Deze Texaanse Senate Bill 8 beroept zich echter op het civiele recht. Dat betekent dat het niet aan openbaar aanklagers is om iemand voor de rechter te slepen, maar aan willekeurige burgers.

Sinds woensdag kan iedere burger in Texas daarom een boete van tienduizend dollar (zo’n 8.500 euro) eisen aan eenieder die meewerkt aan een abortus van een foetus ouder dan zes weken. De aanklager hoeft niets met de abortus te maken te hebben en kan zijn klacht op vrijwel iedereen richten, van de uitvoerende arts in abortuskliniek tot de taxichauffeur die de vrouw naar die kliniek bracht.

Het maakt van de wet een juridisch doolhof die door de Amerikaanse nieuwssite Slate werd omschreven als ‘een trap van Escher voor procesadvocaten’, waarbij iedere route richting de uitgang op een totaal andere plek eindigt dan je beoogde doel. Omdat het vooralsnog geen advocaat is gelukt de wet juridisch onderuit te halen, schreef The New York Times woensdag dat ‘de Texaanse wet zeer waarschijnlijk gekopieerd zal worden door andere conservatieve staten verspreid over het land’.

‘Mensen zijn bang’, zei de directeur van de Whole Woman’s Health’s woensdagnacht, vlak nadat haar kliniek de laatste legale abortussen in een mogelijk hele lange tijd had uitgevoerd. ‘Mijn medewerkers zijn helaas gewend aan schreeuwende meutes die hun nummerborden noteren, maar die mensen hebben nu opeens een heel nieuwe gereedschapskist gekregen voor hun intimidatie.’

Conservatief hooggerechtshof

En daar stoppen de zorgen van pro-abortusactivisten niet. De reden dat de Texaanse wet woensdagavond namelijk niet geblokkeerd werd door het hooggerechtshof, was de bij abortuszaken opmerkelijke meerderheid van vijf van de in totaal negen rechters die vóór het behoud van de wet stemden. Onder hen alle drie de conservatieve rechters die zijn benoemd door oud-president Donald Trump.

‘Schokkend’, omschreef Sonia Sotomayor, een van de vier andere rechters, die meerderheid. ‘Geconfronteerd met een flagrant ongrondwettelijk initiatief dat vrouwen verbiedt hun rechten uit te oefenen, heeft een meerderheid van de opperrechters ervoor gekozen het hoofd in het zand te steken’, schreef ze. Het zou een voorbode kunnen zijn voor andere anti-abortuswetgeving waar het hooggerechtshof zich binnenkort over gaat buigen. De eerste in de rij: een nieuwe abortuswet uit de staat Mississippi, aanstaande oktober.