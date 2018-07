Nieuwe vertraging dreigt voor Lelystad Airport: meer geluidshinder dan berekend

Lelystad Airport kan niet, zoals het kabinet wil, in 2020 geopend worden om vluchten over te nemen van het vrijwel volle Schiphol. Vluchten vanaf Lelystad veroorzaken meer geluidshinder dan nu in de officiële berekeningen is vastgelegd. Ook is het gebied waar bewoners hinder gaan ondervinden groter dan berekend is.

Bedrijvigheid op vliegveld Lelystad. Het oliepeil van een klein vliegtuig wordt gecontroleerd en een traumahelikopter vertrekt. Foto Raymond Rutting

Tot die conclusie komt de regiegroep Belevingsvlucht in een advies dat maandagmiddag aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is aangeboden. Het advies is de zoveelste tegenslag voor de Schiphol Groep, eigenaar van Lelystad Airport, en het ministerie, die beide willen dat de polderluchthaven zo snel mogelijk opengaat.

De regiegroep maakte maandag de uitkomsten bekend van geluidsmetingen op 30 mei. Op die dag vloog een Boeing 737 routes die vanaf 2020 gevlogen moeten gaan worden door van Schiphol overgeplaatste toestellen. De geluidshinder is in bepaalde gebieden aanzienlijk hoger (tot 8dB meer) dan in de zogeheten milieueffectenrapportage (mer) is vastgelegd, zo concludeert de regiegroep onder leiding van oud-topambtenaar Hans van der Vlist.

Dat betekent dat de mer, waarin al eerder onjuiste cijfers stonden, opnieuw moet worden opgemaakt, zo concluderen actiegroepen van bewoners die sinds vorig jaar zomer de plannen met Lelystad Airport onder vuur nemen. Minister Van Nieuwenhuizen liet maandag in een verklaring weten dat zij die conclusie (nog) niet trekt.

Twijfels over juistheid

Van Nieuwenhuizen komt na de vakantieperiode, vermoedelijk begin september, met een inhoudelijke reactie op het advies van de regiegroep Belevingsvlucht. Dat heeft ze de Tweede Kamer laten weten. Onlangs moest de minister de Tweede Kamer melden dat de opening van Lelystad Airport nog op andere hobbels stuit: Europese regelgeving staat niet toe dat luchtvaartmaatschappijen die nu op Schiphol actief zijn gedwongen kunnen worden tot overplaatsing van vluchten naar Lelystad.

De regiegroep Belevingsvlucht zegt ‘twijfels’ te hebben bij de ‘juistheid’ van de mer, en adviseert het ministerie om eerst tot een nieuwe luchtruimindeling te komen alvorens Lelystad Airport kan worden gebruikt. Het ‘volle’ Nederlandse luchtruim maakt dat er vanaf en naar Lelystad zo laag moet worden gevlogen (onder het reguliere Schipholverkeer) dat vooral bewoners van de Veluwe, delen van Flevoland en van Noordoost-Nederland meer geluidshinder gaan ondervinden dan nu is vastgelegd in de officiële stukken.

De regiegroep vindt het ‘noodzakelijk’ dat er onderzoek komt naar hoe het kan dat metingen bij de ervaringsvlucht tot andere cijfers leiden dan de berekeningen in de mer. In een eerdere versie van die mer bleek de geluidshinder ook al te rooskleurig te zijn voorgespiegeld, zo toonden bezorgde bewoners aan.

Ervaringsvlucht

De ervaringsvlucht van 30 mei ging gekoppeld aan een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgezette internetconsultatie. Zesduizend mensen hebben daaraan deelgenomen. Zes op de tien respondenten waren negatief. In dunbevolkte gebieden waren mensen het meest negatief over hoe ze de hinder ervoeren. Het ministerie vindt dat de vlucht en de consultatie ‘waardevol’ zijn gebleken.

De uitkomst van de ervaringsvlucht en de aanbevelingen van de regiegroep tonen weer eens aan met welk probleem de Schiphol Groep worstelt. Die laat geluidshinder sinds enige jaren ‘berekenen’ en niet meer ‘meten’. Dat voedt de argwaan van omwonenden van luchthavens over de hinder die het vliegverkeer veroorzaakt.

Minister Van Nieuwenhuizen zegt ‘zeker’ te laten kijken naar dat verschil tussen meten en berekenen van geluidshinder. ‘Ik zal deskundigen vragen naar een verklaring hiervoor.’

Schiphol mag tot 2020 maximaal 500 duizend vliegbewegingen (starts en landingen) accommoderen. Die grens bereikt de luchthaven dit jaar al. Het kabinet besloot daarom dat Schiphol-dochters Lelystad Airport en Eindhoven Airport vakantievluchten moeten gaan overnemen. Daarmee moet ruimte vrijkomen op de nationale luchthaven waardoor de netwerkfunctie (‘hub’ in jargon) kan worden versterkt.

Lelystad en Eindhoven moeten op termijn 45 duizend vluchten overnemen. De kans wordt steeds groter dat de planning van Schiphol ernstige vertraging oploopt nu er voortdurend gaten worden geschoten in de berekeningen over hinder.