Nieuwe versoepelingen op 1 juli: dit kunt u verwachten

Handhavers en politie ontruimden Park Somerlust in Amsterdam vanwege de drukte op Hemelvaartsdag. Inmiddels is er veel meer toegestaan.

Al geplande versoepelingen per 1 juli:

Zoals uitgestippeld in de routekaart kunnen de nodige faciliteiten weer open, mits mensen anderhalve meter afstand houden en er aan eventuele aanvullende maatregelen wordt voldaan. Het gaat om sportscholen en fitnessclubs, sport- en verenigingskantines, sauna’s en wellnesscentra, en casino’s en sporthallen.

Verder is in de kinderopvang vanaf 1 juli ook weer noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders die niet in de zorg werken, in de avonduren, nachten en het weekend.

Hiernaast mogen bij uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen, religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten op dit moment maximaal dertig personen samenkomen. Dit wordt volgens de routekaart van het kabinet in ieder geval uitgebreid naar honderd. Ook de horeca mag meer mensen binnenlaten: eerst maximaal dertig, nu in ieder geval honderd.

Mogelijke extra versoepelingen:

Ingewijden denken volgens verschillende media dat het kabinet nog verder wil versoepelen dan in de routekaart geschetst. Het maximum aantal personen bij bijeenkomsten wordt niet versoepeld naar honderd, suggereren zij, het wordt helemaal geschrapt.

Voorwaarden zijn dat deelnemers anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden en dat van tevoren aan hen wordt gevraagd of ze symptomen van covid-19 hebben. Dit zou goed nieuws zijn voor kermissen en festivals. Als een evenement niet vooraf weet hoeveel deelnemers er zullen komen, blijft er wel een limiet. Bij binnenbijeenkomsten mogen dan maximaal 100 mensen bij elkaar, in de buitenlucht 250.

De NOS heeft ‘via Haagse bronnen’ vernomen dat middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open kunnen, mits het coronavirus niet opnieuw uitbreekt. Scholieren onderling hoeven daarbij geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden, maar wel tot de docent. Scholen zijn sinds 2 juni gedeeltelijk open.

De Telegraaf schrijft dat het Outbreak Management Team positief heeft geadviseerd over publiek in voetbalstadions vanaf 1 september. Ook hier geldt de anderhalvemeterregel als uitgangspunt: zowel in het stadion als bij de in- en uitgang moeten supporters voldoende afstand houden. Verder is schreeuwen en zingen niet toegestaan.