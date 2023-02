Nieuwe verklaring voor rode strepen op Jupitermaan Europa

Beeld Nasa/JPL-Caltech/Seti Institute

Ze geven Jupitermaan Europa de esthetiek van een levend organisme, de rode strepen op het oppervlak, alsof je onder haar huid duikt en haar chaotisch vertakkende aderen blootlegt.

Astronomen vermoeden al langer dat de strepen op de ijsmaan bestaan uit een bevroren mengelmoes van water en zout en Amerikaanse onderzoekers kwamen deze week met nieuwe bevindingen over de mysterieuze strepen. Zij toverden in het lab een totaal nieuw kristal tevoorschijn met twee alleszins doodnormale bestanddelen: water en natriumchloride. Het spul dat je kunt aantreffen in een potje tafelzout.

Dwing beide samen onder de hoge druk en zeer koude omstandigheden die ook op Europa kunnen bestaan en het resultaat is iets dat wetenschappers niet eerder zagen: niet één, maar zelfs twee nieuwe soorten kristalcombinaties van water en zout, kandidaten voor het materiaal dat je in de roodkronkelende banen op de ijsmaan kunt treffen.

Of dat klopt, kan mogelijk worden geverifieerd door toekomstige missies naar de ijsmaan. Daarvan vertrekt de Europese Jupiter Icy Moons Explorer, die naast de maan Europa ook de manen Ganymedes en Callisto bezoekt, het eerst. De lancering staat gepland voor oktober volgend jaar.