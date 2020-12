Nieuwe verdachte in moordonderzoek Derk Wiersum

Mensen hebben bloemen neergelegd bij het kantoor van de doodgeschoten advocaat Derk Wiersum. De raadsman van kroongetuige Nabil B. werd op straat in Amsterdam-Buitenveldert geliquideerd. Beeld ANP

De verdachte, Sezer B. (28), was eerder ook al in beeld in het onderzoek naar de voorbereidingen voor de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo.

Hoewel B.’s dna in het onderzoek naar Reduan is gevonden en Reduans nabestaanden zeggen dat ze herhaaldelijk voor Sezer B. hebben gewaarschuwd, was hij volgens het OM toch actief betrokken bij de moord op Derk Wiersum. Hij is voortvluchtig en wordt gezocht.

De Turks-Nederlandse Utrechter is volgens bronnen een goede vriend van Jaouad F., een neef van hoofdverdachte Ridouan T. in het Marengo-proces. Ook deze neef wordt verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten op 29 maart 2018 van de broer van de kroongetuige.

Wraakmoorden

De liquidaties van Derk Wiersum en Reduan B. zouden wraakmoorden zijn voor het feit dat de kroongetuige belastende verklaringen heeft afgelegd over de criminele organisatie van Ridouan T. Algemeen wordt aangenomen dat T. de moordopdrachten heeft gegeven, maar het OM zoekt nog naar bewijs voor het opdrachtgeverschap.

In het onderzoek naar de liquidatie in 2018 van Reduan B., is Sezer B.’s dna gevonden. Er zat een vingerafdruk van hem op het doosje van een cryptotelefoon van huurmoordenaar Shurandy S. Deze ‘Andy’ is de ‘uitvoerder’ van de moord op Reduan B. Hij heeft bekend en is inmiddels veroordeeld tot 28 jaar celstraf. Shurandy S. weigerde tijdens zijn proces namen van zijn opdrachtgevers te noemen.

In het rechercheonderzoek naar de moord op Derk Wiersum blijkt dat Sezer B. drie keer bij de garagebox was in Utrecht, waarin Anouar T. (een andere neef van Ridouan T.) gestolen auto’s verborg die bij de moord op Wiersum zijn gebruikt. Ook heeft het OM vastgesteld dat een van Sezer B.’s telefoons ‘meereisde’ in de Renault Mégane die is gebruikt tijdens ‘voorverkenningen’ voor de liquidatie van Derk Wiersum.

De grote vraag is of de moord op Wiersum had kunnen worden voorkomen als het onderzoeksdossier van de moord op Reduan B. was gevoegd in het strafproces Marengo, en Sezer B. dus veel eerder als verdachte was aangemerkt. Waarom dit niet is gebeurd, kan een OM-woordvoerder niet zeggen.

Voor de moord op Derk Wiersum is nog niemand veroordeeld. Wel zitten drie verdachten al geruime tijd in voorarrest voor hun vermoedelijke betrokkenheid bij deze liquidatie, die door minister Grapperhaus van Justitie ‘een aanslag op de rechtsstaat’ werd genoemd. Hun zaak wordt komend jaar inhoudelijk behandeld.