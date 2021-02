Nieuwe vaccinatiestrategie: jonge zestigers én zorgmedewerkers krijgen als eerste AstraZeneca-vaccin

Ouderen in de rij om gevaccineerd te worden in Utrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Al komende week zullen de eerste mensen via de ggd worden ingeënt. Dat zijn de verpleeghuismedewerkers die met het Pfizer-vaccin nog niet aan de beurt zijn geweest. De 60- tot 64-jarigen zullen door de huisarts worden ingeënt. Dat gaat op basis van leeftijd: de oudsten eerst.

Met zijn nieuwe strategie volgt De Jonge het advies van de Gezondheidsraad niet volledig op. Die concludeerde gisteren dat met deze strategie van eerst de zestigers de meeste gezondheidswinst wordt geboekt. Maar daarmee zou De Jonge zijn afspraken met de wijkverpleging en de gehandicaptenzorg niet gestand doen.

Zij waren volgens de vorige vaccinatiestrategie nu aan de beurt en eisten met een stevige lobby hun plek op. In het advies van de Gezondheidsraad zouden zij pas na alle vijftigers aan de beurt zijn.

De Jonge sprak van een ingewikkeld dilemma. Zo kwam hij tot het compromis beide groepen voorrang te leveren. Daarmee komt de minister naar eigen zeggen zowel tegemoet aan de wens de meest kwetsbaren als eerste te beschermen als ook aan de vraag de druk op de zorg te verminderen.

De Jonge denkt beide groepen in februari en maart allebei te kunnen laten inenten met de anderhalf miljoen vaccins die de komende weken beschikbaar komen. Maar nadeel van deze keuze is wel dat het langer duurt voordat beide groepen volledig zijn ingeënt. De verwachting is dat deze operatie wellicht tot begin april kan duren.

De nieuwe strategie leidt tot opluchting in de gehandicaptenzorg en de wijkverpleging. Mede door de opkomst van de Britse variant zagen zij ‘een zorginfarct’ opdoemen. Doordat in de mogelijke derde golf (‘een zekerheid’, zei premier Rutte dinsdag) veel personeel zal uitvallen, vroegen zorgorganisaties zich af of zij dan de meest basale vorm van zorg nog wel kunnen leveren. ‘Wij hebben bij de politiek flink gehamerd op onze positie in de vaccinatierij’, zegt woordvoerder Johan van Ruijven van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). ‘En we zijn blij dat onze medewerkers nu toch snel aan de beurt zijn.’

Het kabinet hoopte de vaccinatiecampagne flink te kunnen versnellen met het vaccin van AstraZeneca. Vorige maand kwam de farmaceut echter met de teleurstellende boodschap dat er in het eerste kwartaal 60 procent minder kan worden geleverd aan de Europese Unie dan voorzien. Dat werd deze week iets bijgesteld, naar 50 procent van de eerder afgesproken 80 miljoen doses.

Voor Nederland komt dat dit kwartaal nog neer op zo’n 1,5 miljoen vaccins, waarvan er 675 duizend de komende drie weken moeten binnenkomen. Dat zou net genoeg moeten zijn voor een eerste prik voor de 1,1 miljoen 60- tot 64-jarigen plus de 500 duizend zorgmedewerkers in de genoemde zorgsectoren (145 duizend in de wijkverpleging en 185 duizend in de gehandicaptenzorg). Ook omdat uit een flacon in plaats van de voorgeschreven tien vaak elf doses kunnen worden gehaald.

Discussie

Er is twijfel of het vaccin van AstraZeneca wel voldoende effectief is bij ouderen. Ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat 29 januari het vaccin heeft goedgekeurd, benadrukte dat er weinig gegevens zijn over de effectiviteit van het middel bij 55-plussers.

Maar de Gezondheidsraad beoordeelt het vaccin als werkzaam bij ouderen tot en met 64 jaar oud. Volgens het adviesorgaan is de immuunrespons die dit vaccin oproept bij ouderen vergelijkbaar met die van personen jonger dan 55 jaar. Wel raadt de Gezondheidsraad het gebruik van AstraZeneca af bij personen ouder dan 65. Dit omdat het immuunsysteem slechter gaat functioneren met het stijgen van de leeftijd.