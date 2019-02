Nieuwe Unilever-topman heeft stevige dobber aan nalatenschap roemruchte voorganger Polman

Alan Jope, de opvolger van Paul Polman als topman bij Unilever. Beeld Bloomberg via Getty Images

Dat bleek donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers, die voor het eerst werd geleid door de 54-jarige, nieuwe topman. De heikele kwestie waar de zetel moet komen, lijkt door Jope op de lange baan geschoven te worden. De geplande verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam werd eind vorig jaar op het laatste moment afgeblazen na protesten van Britse beleggers. Daarop ging in Nederland de omstreden afschaffing van de dividendbelasting niet door. Die maatregel – à 2 miljard euro per jaar – had Polman geëist van premier Mark Rutte om het hoofdkantoor te verhuizen.

Volgens de per 1 januari begonnen Jope vindt Unilever het nog steeds noodzakelijk de ingewikkelde juridische structuur te vereenvoudigen, met één in plaats van twee hoofdkantoren. ‘Maar die kwestie zit nu in de ‘belangrijk-maar-niet-urgent-box’’, zei Jope donderdag. Het verschuiven van het hoofdpijndossier biedt Unilever de kans de banden met de boze Britse beleggers te herstellen. Bovendien kunnen zo de brexitverwikkelingen worden afgewacht. Om problemen voor ijsliefhebbers te voorkomen legt Unilever in het Verenigd Koninkrijk en op het Europese vasteland voorraden Magnum en Ben & Jerry’s aan, werd donderdag duidelijk.

Mayonaise-oorlog en duurzame missie

Jope (spreek uit: Djoop), die zijn carrière 34 jaar geleden begon als management-trainee bij Unilever, maakte donderdag een ontspannen debuut als bestuursvoorzitter. Maar de Brexit is niet de enige zorg uit de nalatenschap van zijn roemruchte voorganger Polman. De omzetgroei van Unilever bleef in het vierde kwartaal achter. Volgens het concern kwam dat door hyperinflatie in Argentinië, een mayonaise-oorlog in de Verenigde Staten en achterblijvende vraag in Duitsland en Frankrijk. Dit jaar wordt ook lastig, waarschuwt het bedrijf alvast, met ‘uitdagende’ marktomstandigheden. Unilever denkt de aangescherpte doelstellingen voor 2020 nog steeds te kunnen halen. Die doelstellingen voor winst en rendement werden door Polman aangescherpt nadat Unilever bijna het slachtoffer werd van een vijandige overname door het Amerikaanse Kraft Heinz.

Jope wil sneller groeien door te kiezen voor onderscheidende duurzame producten met een hoge winstmarge. Unilever kocht in Nederland onlangs de Vegetarische Slager en nam in de Verenigde Staten The Laundress over, dat milieuvriendelijke was- en schoonmaakproducten maakt. De nieuwe topman heeft niet alleen de aangescherpte doelstellingen overgenomen van Polman, maar ook diens duurzame missie. Jope sprak vorige week tijdens het World Economic Forum in Davos lovend over purpose. Zo’n ‘hoger doel’ dan alleen winst maakt bedrijven tot blijvertjes, laat merken floreren en doet werknemers beter gedijen, aldus de Schot. Jope lijkt op dit punt wel iets minder gelovig te zijn dan zijn voorganger, die volgens sommige aandeelhouders te veel bezig was met een betere wereld, en te weinig met winst maken.

Die winst kwam vorig jaar uit op bijna 10 miljard euro, bijna de helft meer dan een jaar eerder. Die sterke stijging kwam deels door de verkoop van de minder renderende margarinetak. Die historische basis van Unilever, met merken als Blue Band, Becel en Bona, werd onder druk van de aandeelhouders verkocht. De nieuwe Unilever-topman verzekerde donderdag dat de historische banden van Unilever met Nederland intact zullen blijven, ook al staan er nu twee Schotten aan het roer; naast bestuursvoorzitter Jope is dat financieel directeur Graeme Pitkethly. Alleen de president-commissaris, Marijn Dekkers, is Nederlands.