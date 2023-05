Nieuwe Twitterbaas is al voor ze begint omstreden. Wie is Linda Yaccarino?

Linda Yaccarino tijdens de 'Legends Ball 2022 BravoCon' in New York Beeld Getty Images

Als de chaotische bekendmaking van Yaccarino symbool staat voor het vervolg van haar Twitter-carrière, kan ze haar borst nat maken. Twitter-eigenaar Musk gooit donderdag de knuppel in het hoenderhok door op zijn eigen netwerk bekend te maken dat hij een nieuwe ceo heeft gevonden, een vrouw.

Op dat moment komt de geruchtenmolen op gang en valt ook de naam Linda Yaccarino, hoogste advertentiebaas bij mediaconcern NBCUniversal. Haar bazen weten dan nog van niets, maar Yaccarino moet in allerijl al haar taken neerleggen, waarna haar komst vrijdag officieel is. Musk heeft zijn hoop gevestigd op deze zestigjarige New Yorker.

Linda Yaccarino is allereerst een zwaargewicht. Niet zozeer op technologisch gebied of op het vlak van social media, maar in (tv-)advertenties. Voor NBCU, waar ze meer dan tien jaar werkte, was ze de eindverantwoordelijke voor de wereldwijde advertentiemarkt. Ook de decennia daarvoor is ze actief in deze branche, wat haar tot op de dag van vandaag een indrukwekkend netwerk oplevert. Dit wordt nog versterkt door haar bestuursfunctie bij een belangenclub voor de advertentie-industrie, de Advertising Council.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky — Elon Musk (@elonmusk) 12 mei 2023

Haar stevige commerciële achtergrond is ook precies waar Musk haar voor nodig heeft. Van alle problemen waarmee Twitter kampt, is die van de weggelopen adverteerders verreweg de grootste. Het warrige leiderschap van Musk na zijn overname leidde niet alleen tot sterk teruggevallen omzetten, maar ook tot een slechte verstandhouding met grote adverteerders. Yaccarino zal dat moeten herstellen. De betaalde abonnementsdienst Twitter Blue is tot nu toe bepaald geen succes gebleken, wat haar missie des te belangrijker maakt.

Bek van een leeuw

Yaccarino, dochter van Italiaanse immigranten, krijgt de rol van ceo toebedeeld, maar zal op dagelijkse basis met de onberekenbare Elon Musk te maken krijgen. De miljardair wordt officieel cto (chief technical officer) en zal zich met techniek en productontwikkeling bezighouden, de kern voor een bedrijf als Twitter. Het zal spannend worden in hoeverre Musk bereid is daadwerkelijk wat meer op de achtergrond te verdwijnen.

Een advertentietopman en vriend van Yaccarino vindt dat ze met haar overstap haar hoofd in de bek van een leeuw steekt, zei hij inThe New York Times. ‘Met haar status in de branche als waarschijnlijk een van de meest geliefde en vertrouwde mensen, vraag ik me af waarom ze zichzelf zou blootstellen aan dat soort potentiële reputatierisico’s’.

Hoe dan ook komt ze voor de buitenwereld onder het vergrootglas te liggen. Dat is nu al merkbaar in het gepolariseerde Twitter-landschap, waar geen ruimte is voor nuance. De conservatieve Yaccarino werkte zowel samen met Trump (in 2018) als met Biden (in 2021 en 2022), wat haar voor beide kampen verdacht maakt. Voor deze laatste zette ze zich in voor het corona-vaccinatieprogramma. Het feit dat ze ook actief was bij het World Economic Forum werkt bij het naar complottheorieën neigende smaldeel van Twitter als een rode lap op een stier. Voor hen is zij niets meer dan een marionet van de elite.

Conspiracy Twitter is currently in meltdown after finding out Elon Musk's likely Twitter CEO appointee Linda Yaccarino is an executive chair of the World Economic Forum, an organisation they view as one of the roots of all evil in the world. pic.twitter.com/loahwaLnv3 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) 12 mei 2023

Voor Twitter liggen er andere uitdagingen klaar. Het platform kampt met teruglopende inkomsten en gebruikers en door alle ontslagen en vertrokken medewerkers, met technische en moderatieproblemen. Het afgelopen weekend kreeg Twitter bovendien de zoveelste publicitaire knauw, nadat bekend werd dat het bedrijf toegeeft aan de eisen van Turkijes president Erdogan om bepaalde accounts te blokkeren. Het is een wel erg pragmatische knieval van Elon Musk, de zelfverklaard voorvechter van het vrije woord, vinden zijn critici.

Yaccarino zal, als ze binnenkort daadwerkelijk begint, een van de weinige topvrouwen zijn in het nog altijd door mannen gedomineerde techwereldje. Niet lang geleden vertrokken Susan Wojcicki bij YouTube en Sheryl Sandberg bij Meta.