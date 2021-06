Nieuwe tv-koning neemt het op tegen Netflix en Amazon

Hij zag vroegtijdig in dat online tv-kijken de toekomst heeft en maakte daarmee razendsnel carrière in medialand. Inmiddels is Sven Sauvé machtiger dan zijn vroegere baas John de Mol.

Hagelwitte tanden in een breed glimlachende mond. Een kapsel dat perfect in model is geboetseerd. Sprankelende blauwe ogen in een strak, jeugdig gezicht.

Dat RTL-baas Sven Sauvé een opvallende verschijning is – meer tv-ster dan grijze muis achter de schermen – kon iedereen vorige week met eigen ogen zien. Daar was hij opeens, voor de tv-camera’s en in de krantenkolommen, om een fusie aan te kondigen tussen zijn omroep en Talpa, dat mediabedrijf van die andere, veel beroemdere mediamagnaat, John de Mol. Een fusie die, zo beweren deskundigen, het Nederlandse medialandschap ‘op zijn kop’ zal zetten.

Wie is deze Sauvé, die plots als een van deze machtigste mediamensen van Nederland geldt? Google je hem, dan vind je slechts een beknopt cv en wat trivia. Alsof om het een BN’er van C-garnituur gaat, terwijl Sauvé al heel lang aan een opmars in tv-land bezig is.

Van Gooise tv-adel, zoals De Mol-familie, is Sauvé in ieder geval niet. De relatief jonge tv-bons werd in 1974 geboren in Eindhoven als zoon van een ict-manager en een verpleegkundige. Hij heeft een jongere broer en zus, beide ook succesvolle carrièretijgers, maar wel in een andere wereld dan die van de tv. Mike Dobbinga, manager van tv-sterren en een van Sauvés beste vrienden, spreekt van een ‘hecht en nuchter Brabants gezin’. ‘Sven is een man voor wie vrienden en familie erg belangrijk zijn, hij is de favoriete oom van zijn neefjes en nichtjes.’

Rode draad

Bij RTL wordt Sauvé ervaren als ‘toegankelijk’, iemand die zijn mensen goed kent, en daar erg om gewaardeerd wordt. Een ‘mensen-mens’ aldus Mike Dobbinga. Maar niet overal in het bedrijf liep men in het begin van eerbied over voor de jonge tv-baas.

In zijn boek Inside, over het beruchte voetbalprogramma Voetbal Inside van RTL, beschrijft journalist Michel van Egmond hoe Sauvé, dan kersvers RTL-baas, op een dag besluit een kijkje achter de schermen te nemen bij het voetbalprogramma. De drie presentatoren – Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp – lijken geen idee te hebben wie Sauvé is. Het enige dat ze weten is dat hij op mannen valt.

Genee: ‘Sven? Was die nou homo?’

Van der Gijp: ‘Sven? Komt die op bezoek? Ja? Lekker toch? Die is toch homo?’

Derksen: ‘O, dat is toch die homo?’

Later zullen de tv-presentatoren alsnog gecharmeerd raken van Sauvé en hem een ‘oprechte kerel’ noemen.

Sauvé doorloopt in Eindhoven het atheneum en een hbo-opleiding. Als hij daarna in Rotterdam belandt, om Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te studeren, ontdekt hij al gauw het thema dat als een rode draad door zijn carrière zal lopen en waarmee hij zich al vroeg zal weten te onderscheiden: de effecten van digitalisering op media. Na zijn studie komt Sauvé te werken bij John de Mol Producties, het vroegere mediabedrijf van John de Mol, en de man met wie hij jaren later als gelijke om de onderhandelingstafel zal zitten. Bij John de Mol Producties wordt hij projectmanager van de online omgeving van Big Brother, het reality tv-programma dat in de beginjaren 2000 nog massaal kijkers trekt.

De echte oorlog

Via deze specialisatie in online begint Sauvé aan een vliegende start in de tv-wereld. Hij doet nog ervaring op bij productiebedrijven als Endemol en Eyeworks om in 2007 bij RTL te beginnen. Ook daar klimt hij snel op en wordt in 2017 – met 43 jaar – benoemd tot de hoogste baas. Dat hij als de juiste man op de juiste plek wordt gezien, heeft veel te maken met zijn inzicht dat online tv-kijken de toekomst heeft. Waar anderen afwachtend de groei van Netflix en Amazon gadeslaan, investeert RTL al snel in een eigen online videoplatform, Videoland, dat inmiddels meer dan een miljoen abonnees telt en kijkcijferhits aanbiedt als Mocro Maffia en Love Island.

Die focus op Videoland verklaart ook waarom Sauvé zo relatief kalm bleef toen RTL enkele jaren geleden een hevige concurrentiestrijd met Talpa leek te verliezen. De ene na de andere tv-ster stapte over naar John de Mol. Kijkcijfers zakten in. Maar in de ogen van Sauvé woedde de ‘echte oorlog’ elders, vertelde hij twee jaar geleden in een interview met NRC Handelsblad. Hij was niet bang voor Talpa – ‘Talpa lijkt het RTL van twee, drie jaar terug’ voegde hij daar snedig aan toe – maar voor de grote internationale spelers als Netflix. Dit waren de bedrijven die Sauvé eronder wilde krijgen. ‘Het grootste compliment kreeg ik laatst van iemand van Netflix’, aldus Sauvé in NRC. ‘Die zei: we noticed your growth.’

Vorige week betaalde die doelgerichtheid op online zich dubbel en dwars uit. RTL zal een meerderheidsbelang van 70 procent in de fusie krijgen. Talpa, dat nooit serieus investeerde in een videoplatform, betaalt daar nu de prijs voor en mag hopen op een genadig tweede leven onder de vleugels van RTL. Anders gezegd: tv-koning John de Mol is dood, leve tv-koning Sven Sauvé!