Nieuwe ‘turbo-versie’ van ChatGPT is een stuk veelzijdiger en kan ook omgaan met plaatjes

Satya Nadella, de ceo van Microsoft, spreekt op een conferentie in Washington over ChatGPT. Beeld AFP

Is er nu al een opvolger van ChatGPT?

Het is inderdaad nog maar kort geleden dat de eerste versie van ChatGPT het levenslicht zag. Het eind vorig jaar gelanceerde chatprogramma is veelzijdig en kan vragen beantwoorden, samenvattingen maken of gedichten schrijven. ChatGPT leidde direct tot veel zorgen in het onderwijs omdat scholieren er enthousiast gebruik van maakten.

Maker OpenAI presenteerde dinsdag met veel tamtam de opvolger van het AI-model dat ChatGPT aandrijft. Nu is dat nog GPT-3.5, de nieuwe versie is GPT-4.

Wat is er precies verbeterd?

Nogal wat. In de woorden van OpenAI-oprichter Sam Altman: het is creatiever, maakt minder fouten en is minder gevoelig voor bias (per abuis ingesleten vooroordelen en stereotypen). En misschien wel het opvallendste: voor het eerst is deze GPT-versie ook in staat om afbeeldingen te interpreteren. Verder is de woordenschat flink vergroot. Dat alles bij elkaar maakt het nieuwe model een stuk veelzijdiger.

Breaking 🚨



OpenAI just dropped GPT-4 and it can literally blow your mind 🤯



GPT-4 is a large multimodal model that can accept image and text inputs and emits text outputs.



Capabilities of GPT-4 in a thread 🧵👇 pic.twitter.com/MCfRf6KKec — Shubham Saboo (@Saboo_Shubham_) 14 maart 2023

Over de auteur

Laurens Verhagen studeerde filosofie en schrijft over technologie, internet en kunstmatige intelligentie voor de Volkskrant. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van nu.nl.

Hoe werken die afbeeldingen?

Het idee is dat de gebruiker een afbeelding aan ChatGPT kan sturen en daar vervolgens een vraag over kan stellen. OpenAI geeft zelf diverse voorbeelden. Bijvoorbeeld een afbeelding van een telefoon met daarin een ouderwetse kabel. GPT-4 kan uitleggen wat daar niet aan klopt.

Of een plaatje van wat ingrediënten, waarop het programma suggesties voor recepten geeft. Misschien wel het meest indrukwekkend was het voorbeeld van een slordige handgeschreven schets voor een website, met als opdracht aan GPT-4: maak hier een werkende website van.

Helaas is dit alles nog niet in de praktijk te testen. OpenAI zegt meer tijd nodig te hebben om dit nieuwe onderdeel immuun te maken voor misbruik, zonder daarover in detail te treden.

Greg Brockman (@gdb) of OpenAI just demoed GPT-4 creating a working website from an image of a sketch from his notebook.



It’s the coolest thing I’ve *ever* seen in tech.



If you extrapolate from that demo, the possibilities are endless.



A glimpse into the future of computing. pic.twitter.com/1QB6wbQkld — Mckay Wrigley (@mckaywrigley) 14 maart 2023

GPT-4 kan afbeeldingen interpreteren Beeld OpenAI

Op de eerste versie van ChatGPT klonk ook kritiek. Hoe is die verwerkt in de nieuwe versie?

Vrij snel na de initiële verbazing en opwinding over ChatGPT kwam inderdaad tegengeluid: het programma kraamt op een overtuigende manier onzin uit, is in de basis best dom, maakt rare fouten en draagt bij aan desinformatie.

GPT-4 kan niet alle bezwaren wegnemen, maar is volgens zijn maker aanzienlijk capabeler dan zijn voorgangers en ‘vertoont op verschillende professionele en academische benchmarks prestaties op menselijk niveau’.

Als bewijs voert OpenAI een aantal examens op, waarbij GPT-4 nu bij de hoogste 10 procent presteert, in plaats van de onderste 10 procent van de vorige versie. Tegelijk toont oprichter Sam Altman zich dit keer opvallend nederig met de opmerking dat zijn geesteskind nog altijd gebrekkig en beperkt is en ‘indrukwekkender lijkt bij het eerste gebruik dan nadat je er meer tijd mee hebt doorgebracht’.

here is GPT-4, our most capable and aligned model yet. it is available today in our API (with a waitlist) and in ChatGPT+.https://t.co/2ZFC36xqAJ



it is still flawed, still limited, and it still seems more impressive on first use than it does after you spend more time with it. — Sam Altman (@sama) 14 maart 2023

Is de kritiek verstomd?

Allerminst. Ook al ‘hallucineert’ GPT-4 volgens zijn maker veel minder vaak dan de voorlopers, nog altijd kun je er als gebruiker niet zeker van zijn dat het programma altijd de waarheid spreekt. Zeker in combinatie met een zoekdienst als Bing van Microsoft – dat nu al gebruik maakt van GPT-4 – is dat problematisch, voeren critici aan.

Een ander punt van zorg is het gebrek aan openheid van OpenAI. Het begeleidende onderzoek van het AI-bedrijf is volgens Gary Marcus (hoogleraar neurowetenschappen aan de Universiteit van New York) een lachertje: OpenAI doet alsof het wetenschappelijk is, terwijl dat niet het geval is. ‘Het is een stap terug voor de wetenschap’, voert hij in zijn nieuwsbrief aan. ‘We weten niet hoe groot het (model - red.) is; we weten niet wat de architectuur is, we weten niet hoeveel energie er is gebruikt; we weten niet hoeveel processors er zijn gebruikt; we weten niet waarop het is getraind.’

I think we can call it shut on 'Open' AI: the 98 page paper introducing GPT-4 proudly declares that they're disclosing *nothing* about the contents of their training set. pic.twitter.com/dyI4Vf0uL3 — Ben Schmidt / @benmschmidt@vis.social (@benmschmidt) 14 maart 2023

Kan ik het al gebruiken?

OpenAI stelt GPT-4 nu al beschikbaar in ChatGPT, maar alleen in het betaalde (25 dollar per maand) plus-abonnement. En vooralsnog zonder plaatjes. Verder blijkt Microsofts Bing het nieuwe model al te gebruiken voor zijn chatzoekdienst en zullen de komende tijd ongetwijfeld veel apps beschikbaar komen die gebruikmaken van GPT-4. Een voorbeeld is de app BeMyEyes, ontwikkeld voor blinden en slechtzienden.