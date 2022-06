Nieuwe test voor raket die de mens terug naar de maan moet brengen − lukt het deze keer wel?

De SLS-raket op 6 juni bij lanceerplatform 39B in Florida, in afwachting van de nieuwe test. Beeld AFP

Ze had in april al voltooid moeten zijn. Toen stond de reusachtige raket, formaatje Martinitoren in Groningen, ook al klaar op lanceerplatform 39B in Florida. Niet omdat zij de ruimte ingeschoten zou worden, maar voor een ‘wet dress rehearsal’: een oefening waarbij men brandstof de raket inpompt en de klok aftelt als bij een echte lancering.

Daarmee test men het tanken, de procedures en de software voordat later dit jaar die echte lancering volgt. Die onbemande testvlucht richting maan en weer terug zal de boeken ingaan als missie ‘Artemis 1’. In 2024 volgt missie 2, met mensen, maar zonder landing. Pas bij Artemis 3 (‘op z’n vroegst in 2025’) zal onder meer de eerste vrouw de grijze gruisgrond onder haar schoenen voelen knerpen.

Meer nog dan die primeur, gaat het de Amerikanen − en Europeanen, overigens, want ESA is de belangrijkste partner − om prestige. Ook China heeft immers zijn oog op de maan laten vallen. Bovendien wil men op de maan de technische kennis verzamelen die nodig is om Mars als volgende menselijke bestemming te temmen.

Dienstweigerende kleppen

Eerste horde? Die SLS aan de praat krijgen. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Neem nu 3 april: de raket stond klaar, de teller tikte terug, maar even voor middernacht ging het mis. De ventilatoren in het mobiele lanceerplatform, die moesten zorgen dat zich geen gevaarlijke gassen konden verzamelen, weigerden dienst. Daarop blies Nasa de test af.

Een dag later volgde iets vergelijkbaars. Weer een technische fout, ditmaal bij andere kleppen. Wel kwam men iets verder. Was de raket de dag ervoor leeg gebleven, nu hadden de helft van het vloeibare zuurstof in de eerste rakettrap getankt. Nog eens vijf dagen later weigerde plots nog een andere klep dienst. Toen op 14 april ook de volgende poging weer mislukte − een lek in een waterstofslang ditmaal − besloot men de raket terug naar de loods te rollen voor upgrades.

Zondag, zo’n twee maanden later, staat de herkansing in de boeken. ‘Mijn vermoeden is dat het ditmaal wel goed zal gaan’, zegt onafhankelijk ruimtevaartadviseur Erik Laan. ‘En zo niet, dan proberen ze het gewoon nog een keer. Het is in elk geval geen optie om de SLS-raket níet te lanceren’.

Bij succes komt Nasa dit weekend dan een stukje dichter bij de langgedroomde menselijke terugkeer naar de maan. Een terugkeer die moet leiden tot een nieuwe one small step, als echo van het Apollo-optimisme dat de mensheid liet voelen dat niets echt onmogelijk is. En die boodschap heeft nog altijd niet aan kracht ingeboet.