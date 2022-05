Nieuwe strijd tussen progressieve en conservatieve Britten: kan de naam van het Londense Tulse Hill nog wel?

Tulse Hill, South London. Beeld Carlotta Cardana

Het is koffietijd en Alan zit met een pint in de bar van het Tulse Hill Hotel. Met hond Lucky aan zijn voeten laat de gepensioneerde buschauffeur zijn gedachten gaan over plannen van het Londense stadsdeel Lambeth om de wijk waar hij al 25 jaar woont, Tulse Hill, te hernoemen. ‘Politici moeten ons leven makkelijker maken, niet moeilijker’, zegt de 71-jarige. ‘Denk aan alle borden van het station, de winkels, de bushaltes. Het geeft gedoe en kosten. En wat moet de nieuwe naam worden? Henry Tulse heeft deze wijk geschapen.’

De landeigenaar en handelaar Sir Henry Tulse stond in de tweede helft van de 17de eeuw inderdaad aan de wieg van deze wijk, in het zuiden van de Britse hoofdstad. In 1684 werd hij zelfs burgemeester. Probleem is dat Sir Henry ook bestuurder was van de Royal African Company, de handelsmaatschappij die flink verdiende aan de trans-Atlantische slavenhandel. Dankzij de invloed van de Black Lives Matter-beweging is nu de vraag opgeworpen of Tulse Hill nog wel een gepaste benaming is.

Het progressieve stadsdeel is een consultatie begonnen waarin bewoners zich mogen uitspreken over de naam van de buurt. Dat niet alleen: ook de verandering van de straatnamen komt aan de orde. Holland Grove, Thurlow Hill en Cromwell Road zijn bijvoorbeeld vernoemd naar Britten die banden hadden met de slavernij. Rhodesia Road, dat in de jaren tachtig al ter discussie stond, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. En ook het beeld van John Tradescant wankelt, de botanicus die soms planten liet meekomen met de slavenschepen.

Subsidie voor historisch onderzoek

Stadsdeel Lambeth maakt gebruik van het Onvertelde Verhalen-fonds dat door burgemeester Sadiq Khan is opgezet en wordt beheerd door de Commissie voor Diversiteit in de Publieke Ruimte. Stadsdelen en plaatselijke gemeenschappen kunnen 25 duizend pond subsidie krijgen voor historisch onderzoek. In Noord-Londen heeft dit al geleid tot het einde van Black Boy Lane, dat nu La Rose Lane heet, vernoemd naar een Caribische uitgever. In westelijk Londen, waar veel sikhs wonen, heet Havelock Lane nu Guru Nanak Road.

Het dekoloniseren speelt in het hele Verenigd Koninkrijk. Zo gaat Glasgow mogelijk het beeld van ontdekkingsreiziger David Livingstone (van ‘Dr. Livingstone, I presume?’) verwijderen, terwijl het National Museum in Wales in de maag zit met stoomtreinen, die worden gezien als de motoren van het imperialisme. In Cambridge voorkwam een kerkelijke rechter onlangs de verwijdering van een gedenksteen voor Tobias Rustat uit de kapel van Jesus College – een tijdgenoot van Tulse die geld had geïnvesteerd, en verloren, in de Royal African Company.

Een spandoek van Black Lives Matter aan een balkon in het Londense Tulse Hill. Beeld Carlotta Cardana

Het gaat gepaard met een nationale discussie, waarbij de een spreekt van een ‘cancelcultuur’ en de ander van een tijd waarin stemmen worden gehoord die ongehoord bleven, met name van vrouwen en minderheden. ‘Het is juist mooi dat de geschiedenis nu eens vanuit een ander perspectief wordt bekeken’, zegt de dichter Louisa Adjoa Parker. ‘Ik woon als zwarte vrouw in het zuidwesten van Engeland, waar veel relieken uit het Britse rijk te zien zijn. Dat is kwetsend. Waarom worden mensen vereerd die zoveel leed hebben veroorzaakt?’

‘Propaganda’

Cambridge-historicus David Abulafia vindt dat we het verleden niet kunnen begrijpen door er met het huidige waardensysteem naar te kijken. ‘Het verleden kan niet worden aangepast aan de hand van linkse of rechtse politieke overtuigingen’, zegt hij. ‘Dat is geen geschiedenis, maar propaganda.’ Staatssecretaris voor Gemeenschappen Kemi Badenoch mengde zich in de discussie door in een interview met Times Radio op te merken dat het Britse Rijk niet alleen negatieve, maar ook positieve kanten had.

Abulafia, auteur van onder andere The Boundless Sea: A Human History of the Oceans, wijst erop dat het spitten in het verleden het ‘curieuze gevolg’ heeft dat vergeten figuren juist weer aandacht krijgen. ‘Als je me had gevraagd wie of wat Tulse was, zou ik hebben gegokt dat het een Angelsaksisch woord was. Maar als we meer over hem te weten komen, en zijn rol in de Royal African Company, zou je dan niet beter de naam kunnen behouden om mensen te helpen herinneren aan die beruchte en vreselijke slavenhandel?’

Discussie

Als het stadsdeel, dat oud-burgemeester Ken Livingstone als bekendste zoon heeft, een discussie wilde uitlokken, dan is deze opzet alvast geslaagd. Op de website geven bewoners hun voors en tegens. Waar de een stelt dat het stadsdeel zich moet beperken tot kerntaken zoals het ophalen van het vuilnis, wijst de ander erop dat historische namen een traumatiserende werking kunnen hebben, zeker in een deel van een metropool waar veel mensen van Afrikaanse, Caraïbische en Aziatische komaf wonen.

Andrew Darby werkt al 25 jaar bij All Sorts , een vintagewinkel in Tulse Hill. Beeld Carlotta Cardana

In de straten van Tulse Hill, waar hier en daar een Black Lives Matter-vlag achter de flatramen hangt, blijken nogal wat mensen niet te weten wie Tulse was. Dat geldt ook in kledingzaak Ouch, waar Chigozie Agagwuncha verrast reageert wanneer hij iets meer te weten komt over de naamgever. ‘Als deze geschiedenis waar is en hij bijgedragen heeft aan menselijk leed’, zegt deze Brit van Nigeriaanse origine, ‘dan verdient hij geen eerbetoon.’ Zijn vrouw Debbie knikt. ‘Er zijn vast plaatselijke helden geweest met een positiever verhaal.’

Aan de overkant van de straat zegt Andrew Derby, gezeten in zijn vintagewinkel All Sorts, agnostisch in de discussie te staan. ‘Als de meeste mensen er moeite mee hebben’, zegt de 59-jarige, zittend op een Union Jack-stoel, ‘dan mag de naam wat mij betreft best verdwijnen.’ In het Tulse Hill Hotel ziet manager Anna Santaniello de noodzaak niet direct. ‘Het heeft volgens mij meer nut om naar de toekomst te kijken dan naar het verleden. Maar als Tulse Hill verdwijnt, zal ook de naam van ons hotel er na drie eeuwen aan moeten geloven.’