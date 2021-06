Nieuwe stikstofmaatregelen omdat minder varkensboeren willen stoppen dan verwacht

Veel varkenshouders zijn onzeker over hoe ze na het stoppen van hun bedrijf geld moeten verdienen, schrijft minister Schouten. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat schrijft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw aan de Tweede Kamer. De subsidieregeling voor varkenshouders die vrijwillig stoppen, is een van de maatregelen om geuroverlast en de uitstoot van stikstof terug te dringen. Het gaat specifiek om bedrijven in het zuiden en oosten van het land, gebieden met veel intensieve veeteelt.

Vorig jaar bleek dat van de boeren die zich hadden aangemeld, 470 in aanmerking kwamen voor de subsidie. Dat was ongeveer 10 procent van alle varkenshouders van Nederland. Uiteindelijk ondertekenden slechts 278 van hen de overeenkomst, wat betekent dat ze het bedrijf daadwerkelijk moeten stopzetten en niet meer opnieuw als varkenshouder aan de slag mogen.

Onzekerheid

Volgens demissionair minister Schouten zijn veel boeren onzeker over hoe ze na het stoppen van hun bedrijf geld moeten verdienen. Daarom durven ze het toch niet aan om te stoppen. Als gevolg van deze tegenvaller, en omdat het RIVM exactere inschattingen heeft gemaakt van de uitstoot van de boerenbedrijven in het zuiden en oosten van het land, valt de stikstofbesparing drie keer lager uit dan verwacht. Daarmee worden de doelen van de regering niet gehaald.

Dat minder boeren stoppen, betekent wel dat er veel geld overblijft in de subsidiepot. Van de 450 miljoen euro die het ministerie er maximaal voor uit wilde trekken, is nog 170 miljoen over. Daar geld wil Schouten in andere stikstofbesparende projecten steken. Het grootste deel gaat naar een opkoopprogramma waarmee provincies boeren kunnen opkopen die vlakbij kwetsbare natuurgebieden wonen, op vrijwillige basis. Ook gaat er 20 miljoen euro naar het aanleggen van walstroom voor de zeevaart, zodat schepen in de haven minder vervuilende generatoren hoeven te laten draaien.

Dit is niet de eerste tegenvaller in de aanpak van de stikstofuitstoot. Zo zag Schouten afgelopen augustus af van een maatregel die veehouders zou verplichten minder eiwitrijk voer te gebruiken na fel verzet van veehouders. Het kabinet streeft naar een uitstootvermindering van 26 procent in 2030. In 2035 moet dit 50 procent minder zijn.

Daarmee gaat het demissionaire kabinet minder ver dan de commissie-Remkes had geadviseerd. Die commissie, door het kabinet om advies gevraagd over de stikstofcrisis, raadde aan de uitstoot al in 2030 met minimaal 50 procent terug te dringen, omdat de natuur anders niet genoeg beschermd zou worden en het beleid juridisch onhoudbaar zou zijn. Het is mogelijk dat een nieuw kabinet met strengere regels komt: stikstof is een belangrijk onderwerp tijdens de formatie.