Nieuwe stichting looft hoogste beloning ooit uit voor tip die leidt tot oplossing in verdwijningszaak Tanja Groen

Het is de hoogste beloning die in Nederland ooit in het vooruitzicht is gesteld. De generieke tipgelden tot zo’n 25 duizend euro die de staat doorgaans uitlooft, zijn te weinig, stelt De Vries. ‘Een miljoen is de ultieme poging om iemand die iets weet over Tanja’s verdwijning, maar die altijd heeft gezwegen, ertoe te bewegen om toch te spreken. Met dat bedrag kun je je leven een wending geven, dan hoef je niet in je straatje te blijven wonen waar je misschien beschimpt en lastiggevallen wordt omdat je de gouden tip hebt gegeven.’

Anonieme melding

De stichting moet een duurzaam karakter krijgen en ook voor andere onoplosbare zaken worden aangewend. Op een website kunnen donateurs en tipgevers zich – desgewenst anoniem – melden. Als er minder geld binnenkomt, ‘dan is dat de beloning’, stelt De Vries. Als er meer wordt ingezameld, zal het overschot worden gestoken in uit te loven beloningen in andere onoplosbare zaken. Hij heeft daarvoor al voorbeelden in gedachten, maar wil nog niet zeggen welke dat zijn. De stichting ambieert ‘een factor van betekenis te worden bij de oplossing van cold cases’.

‘Ik roep heel Nederland op, nee, ik smeek heel Nederland om een bijdrage te leveren’, zei De Vries woensdag tijdens een persconferentie, die hij hield samen met de ouders van Tanja Groen en medewerkers van politie en OM die de vermissingszaak leiden. ‘Doe mee en doneer. Breng Tanja Groen thuis, zodat haar ouders volgend jaar op 23 juni bloemen op haar graf kunnen leggen’ – vandaag is de geboortedag van de vermiste studente.

Verdwijning

Tanja Groen verdween in augustus 1993 tijdens de introductieweek van de universiteit van Maastricht, waar ze gezondheidswetenschappen zou gaan studeren. Haar zaak kwam geregeld in het nieuws, onder meer in 1997, toen de Belgische politie vermoedde dat ze mogelijk een van de slachtoffers was van Marc Dutroux, die kinderen in zijn kelder gevangen hield. Ook vorig jaar kwam haar vermissing weer in het nieuws, toen het Nederlands Forensisch Instituut in Maastricht het graf van een man opende na een tip dat in dat graf tegelijkertijd ook een vrouw begraven zou zijn. Het bleek niet om Tanja Groen te gaan. Vorige week werd opnieuw naar Tanja Groen gezocht, op basis van verklaringen in het onderzoeksdossier. Deze zoektactie, op de Strabrechtse Heide in Noord-Brabant, was eveneens tevergeefs.

Groens moeder benadrukte woensdag dat het vinden van het lichaam van haar dochter noodzakelijk is om het leed te verwerken, ook na 26 jaar. ‘Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed, nog steeds. We hopen dat door dit initiatief misschien ooit duidelijkheid komt wat er is gebeurd.’